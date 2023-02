Ontwerpersduo Act N.1 scheidt wegen

Luca Lin en Galib Gassanoff, de ontwerpers achter Act N.1, scheiden hun wegen, zo bevestigd het merk op hun Instagram pagina.

De ontwerpers werkten zeven jaar samen aan hun modemerk, dat met name afgelopen jaar bekendheid verkreeg. Lin zal afzonderlijk verder gaan met het merk Act N.1, terwijl Gassanoff een eigen carriere in de mode en kunsten zal gaan voortzetten.

Op hun Instagram pagina melden de ontwerpers samen: “We kondigen een interne verschuiving aan in de creatieve richting. Na zeven jaar samenwerking gaan de oude vrienden en oprichters van Act N°1 Luca Lin en Galib Gassanoff uit elkaar.”

Ook is er een apart bericht van Lin te vinden: "Ik dank Galib voor de bijdrage die hij de afgelopen 7 jaar heeft geleverd aan het merk, waarin we ongelooflijke momenten van persoonlijke en professionele groei hebben gedeeld. Het pad dat we samen hebben afgelegd zal uitzonderlijk en uniek blijven. Ik wens hem het beste in dit nieuwe hoofdstuk van zijn carrière."

Een boodschap ondertekend door Gassanoff vervolgd: ''Het is een fantastische 7-jarige reis geweest van creëren, leren en experimenteren. Ik had de kans om ongelooflijke mensen te ontmoeten en met hen samen te werken, we brachten Act N°1 naar de hoogten waarvan we droomden en het zal blijven stijgen onder leiding van mijn goede vriend Luca. Ik ben iedereen dankbaar die ons werk door de jaren heen heeft gesteund en bedankt Act N°1 Team!''

In een interview met WWD vervolgde Lin nog dat het due afgelopen juni besloot elk hun eigen weg te gaan, maar dat het eerst nog bestaande projecten, zoals de SS23 collectie, wilde afmaken.

De AW23 collectie van het Act N°1, de eerste ontworpen onder solo directie van Lin, zal op 24 februari getoond worden tijdens Milan Fashion Week, zo onthulpt Lin aan WWD. “Alleen gaan betekende zeker een extra uitdaging, maar ik ben ook enthousiast over deze nieuwe reis”, aldus Lin.