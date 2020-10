Ontwerpersduo Schepers Bosman presenteert capsulecollectie van Auping-reststoffen

Tijdens Dutch Design Week 2020 presenteert ontwerpersduo Schepers Bosman een capsulecollectie in samenwerking met de Nederlandse bedden- en matrassenfabrikant Auping. Hiervoor maakten de ontwerpers gebruik van reststoffen uit de Auping-fabriek in Deventer, zoals dekbedovertrekken, matrastijken en boxspringstoffen. Het gezamenlijke doel achter de samenwerking is om openheid en bewustwording te creëren rond lokale productie, handwerk en duurzaam Dutch Design, laat het ontwerpersduo weten in een persbericht.

De collectie, genaamd ‘Consumption Quarantaine’, bestaat uit drie sets ‘experimenteel patchwork beddengoed’. Het gaat om een sprei dat ook als wandkleed kan worden opgehangen en bijbehorende draagbare stukken om in te slapen of te ontspannen. De kleuren, vormen en texturen van de reststoffen uit de Auping-fabriek vormen samen het grafische design van de drie bedspreien. De draagbare stukken balanceren tussen deken en slaapkleding, waarmee de ontwerpers naar eigen zeggen refereren aan de huidige relevantie van een deken als draagbaar item.

Met ‘Consumption Quarantine’ willen Schepers Bosman en Auping laten zien dat iets nieuws consumeren niet altijd nodig is om waarde te creëren. “Een simpel object dat je al in je bezit hebt, zoals een dekbedovertrek, kan op een andere manier verwerkt en in een andere context een nieuwe, waardevolle betekenis krijgen”, aldus de ontwerpers in het persbericht. Zichtbare naden en stiksels benadrukken volgens het duo de constructie van de ontwerpen en het creatieve productieproces. Restjes, rafels en randjes tonen de hand van de maker in elk stuk.

Dutch Design Week vindt dit jaar uitsluitend online plaats van 17 tot en met 25 oktober 2020. De virtuele presentatie van de capsulecollectie van Schepers Bosman en Auping is op maandag 19 oktober. De livestream kan die dag om 11 uur, 13 uur en 15 uur worden gevolgd via de website van Dutch Design Week en via de Instagram-accounts van Auping en Schepers Bosman.