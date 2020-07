Ontwikkelingen in de mode nu de wereld heropent

De modebranche blijft de aandacht vestigen op digitalisatie in alle markten. Als gevolg van de mondiale heropening kiezen modehuizen, modeweken en beursorganisatoren voor een ‘hybride’ benadering, waarbij geëxperimenteerd wordt met de digitale wereld, terwijl ook getracht wordt de ervaringsgerichte elementen van hun voormalige fysieke werkwijzen nieuw leven in te blazen.

De Virtuele Fashion Week

Londen Fashion Week werd voor het eerst digitaal uitgezonden en met de digitale shows van Parijs en Milaan in het verschiet zijn de meningen onder inkopers verdeeld. Het inkoopproces is absoluut veranderd en van groot kopers wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan een ‘digitale afspraak’ benadering. Nu moet nog blijken hoe merken technologieën en platforms gebruiken om hun voorheen fysieke activiteiten te vertalen naar het digitale.

Herstel van de oude kalenders?

Ondanks de dreiging van een tweede golf van het coronavirus die ons boven het hoofd hangt, blijft een toenemend aantal merken, fashion weeks en beurzen plannen onthullen voor het Voorjaar 2021 seizoen. Burberry stelt als eerste grote merk een datum vast voor de fashion weken in september. De show zal plaats vinden op 17 september, het geluksgetal van Ricardo Tisci, op de vooravond van Londen Fashion Week. De creatieve topman van Burberry liet weten ‘de zuiverheid en eenvoud van het buitenleven’ aan te willen boren en het modelandschap te herdefiniëren door middel van nieuwe uitdrukkingsvormen. “Als mensen hebben we altijd een diepe verwantschap gevoeld met de natuur. Vooral de laatste tijd voelen we een sterke drang naar verbinding, en voor deze show wilde ik de aandacht vestigen op die gevoelens door onze gemeenschap bijeen te brengen in een creatieve belevenis die plaatsvindt in het mooie, natuurlijke Britse landschap,” aldus Tisci.

The Digitale Hybride

Fendi CEO Serge Brunschwig onthulde dat de Fendi heren- en damesshow voor Voorjaar 2021 op 22 september zal plaatsvinden in het Palazzo della Civiltà, waarmee Milaan Fashion Week van start gaat. “Het wordt een fysiek evenement met een beperkt aantal gasten en een digitaal component, maar het format wordt nog vastgesteld,” zei de topman. Ook Kopenhagen en Parijs, alsmede Magic en Micam Americas, hebben aangekondigd dit najaar hybride live/digitale shows te zullen organiseren.

