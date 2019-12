Op maat gemaakte damesmode kan uitkomst bieden – waarom doen meer merken dit niet?

New York – De meeste leden van de damesmodebranche zullen ermee instemmen dat de twee grootste gebieden die verandering moeten ondergaan duurzaamheid en maatinclusiviteit zijn. Het tech-gebaseerde merk RedThread will deze twee vliegen in een klap slaan.

RedThread biedt op maat gemaakte damesmode tegen een relatief betaalbare prijs van 78 dollar voor een maatwerk T-shirt en 158 dollar voor een zwarte jurk. Het merk maakt gebruik van 3D beeldvorming en een uitgebreide enquête om de perfecte pasvorm voor iedere klant te vast te stellen, en maakt bepaalde aanpassingen op ieder item mogelijk voordat de bestelling de productie ingaat en na een week klaar is.

”Het fundamentele probleem met damesmode is dat de industrie uitgaat van standaard maten terwijl onze lichamen daar juist vanaf wijken,” vertelt Meghan Litchfield, de CEO en oprichtster van het merk aan FashionUnited.

”De meeste merken ontwerpen kleding gebaseerd op een pasmodel, en schalen de ontwerpen naar verhouding omhoog en omlaag om een reeks maten te creëren,” aldus Litchfield. “In werkelijkheid zijn vrouwenlichamen juist op een prachtige manier niet in verhouding met rondingen op verschillende plekken waardoor deze beperkte standaardmaten zelden passen. Daarnaast zijn er, ondanks dat ervanuit wordt gegaan dat we standaard zijn, geen standaardmaten binnen de branche, en variëren de afmetingen tussen de merken enorm, waardoor maten willekeurig zijn.”

Volgens Litchfield leidt deze matenproblematiek tot overtollig afval binnen de modebranche door de overproductie van bepaalde maten. Ook kan de grote hoeveelheid geretourneerde kleding een merk duur komen te staan.

RedThread gebruikt een technisch proces, waarvoor de octrooi al is aangevraagd, dat gebruik maakt van maatwerk algoritmes en 3D body-scan technologie om de juiste pasvorm te creëren. Dit, gepaard met het feit dat de klantbeleving volledig digitaal is en het merk de kosten niet draagt voor het bijhouden van de inventaris, stelt het in staat om kleding te bieden tegen deze competitieve prijzen.

”Er zijn zoveel uitdagingen als het gaat om het creëren van maatwerk kleding,” zegt Litchfield. “Voordat we lanceerden hebben we ons proces 18 maanden lang getest op honderden vrouwen uit het hele land om er zeker van te zijn dat het klopte en toch blijven we continu vragen stellen en verbeteren.

”Maatwerk werd van oudsher als duur, moeilijk verkrijgbaar of tijdrovend bestempeld. Wij gebruiken technologie om maatwerkkleding te democratiseren met een gemakkelijke en snelle winkelbeleving. Dankzij de tendens naar maatinclusiviteit en individualiteit staan consumenten achter onze missie om ‘standaard’ maatvoering af te schaffen en realistisch te zijn over lichaamsvormen.”

De modebranche is nog niet klaar voor maatwerksysteem

Hoewel RedThread een systeem heeft ontwikkeld voor maatwerkkleding tegen een competitieve prijs, is de modebranche als geheel hier nog niet klaar voor.

”Echte verandering en innovatie zijn moeilijk, en grote merken zijn niet flexibel genoeg,” aldus Litchfield. “Veranderingen doorvoeren in een ouderwetse industrie vergt tijd, geld en hard zwoegen. We hebben jarenlang geïnvesteerd in de ontwikkeling van ontwerpen, technologieën, gepatenteerde processen en systemen om een magische beleving te creëren waarbij maatwerk op basis van slechts een paar foto’s binnen een week geleverd wordt. Zeer weinig merken en bedrijven zijn bereid om in zo’n innovatie te investeren.”

Litchfield geeft toe dat de productie van damesmode op de oude manier veel efficiënter en kosteneffectiever is voor het merk, hoewel dit systeem ook zijn nadelen heeft. Hierdoor moet de behoefte van een merk om maatwerkkleding te leveren gedreven worden door de vraag van de consument.

”We zien in diverse industrieën, van meubels tot shampoo, een grote trend naar op maat gemaakte, artisanale ambacht. Consumenten investeren in stukken die duurzaam zijn en verspilling beperken, en als gevolg komt er in rap tempo een einde aan fast-fashion,” zegt ze.

De RedThread CEO kan zich een wereld voorstellen waarin ieder kledingstuk op verzoek kan worden geproduceerd om verspilling te beperken, zonder massa geproduceerde maten die niet geschikt voor een echt menselijk lichaam.

”Naast de vraag van de consument moet de branche zich richten opå hoe kleding gemaakt wordt en hoe vrouwen winkelen, niet hoe kleding wordt ontworpen,” aldus Litchfield. “Deze transformatie kost tijd en we zijn blij dat we een van de eerste merken zijn die hier pionier in is.”

Dit artikel verscheen 24 december op FashionUnited.com . Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Wendela van den Broek.