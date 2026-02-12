Operahuis in Genève verkoopt duizenden extravagante kostuums

De vingers van Sandra Delpierre glijden over een lange, blauw-witte bontjas en raken een paar engelenvleugels aan. Ze loopt langs duizenden kleurrijke kostuums die in operavoorstellingen zijn gebruikt. “Er zijn hier echte schatten te vinden,” vertelt het hoofd van de kostuumateliers van het Grand Théâtre in Genève aan AFP.

In een tijd waarin kostuumfeesten in Bridgerton-stijl populair zijn, is het Zwitserse operahuis van plan om 15.000 toneelkostuums, accessoires en schoenen uit grote producties van de afgelopen jaren te verkopen.

Delpierre bewondert de duizenden kledingstukken. Het assortiment varieert van vesten en tunieken tot jurken en maillots, uitgestald in een groot pakhuis nabij Genève. Ze toont grote dierenkoppen, waaronder die van een rat en een stier. Ook laat ze een geborduurde jurk met een gegolfde zoom zien, gemaakt voor de productie van Händels opera ‘Alcina’. Er is ook een kostuum geïnspireerd op de crinoline. Dit is een stijve of gestructureerde onderrok ontworpen om een rok of tutu uit te laten staan. Het is op een speelse manier opnieuw vormgegeven met neopreen.

Het Grand Théâtre, een majestueus gebouw in het hart van Genève dat in 1879 opende, verkoopt ongeveer de helft van zijn voorraad. Het theater noemt het: “een zeldzame kans om een kijkje achter de schermen te nemen en een levend fragment van de show mee naar huis te nemen”. “Van valets tot hertoginnen, van driedelige pakken tot de Roaring Twenties, er is voor ieder wat wils,” prijst het theater op zijn website.

De stukken, waarvan sommige dateren uit de jaren tachtig, gaan op 14 en 15 februari in de verkoop. Er is een tijdslot gereserveerd voor professionals.

Minder dan 10 dollar

De prijzen variëren van 5 tot 500 Zwitserse frank (6,50-650 dollar). Het topstuk van de verkoop is echter hoger geprijsd, namelijk 995 Zwitserse frank. “Dat komt omdat het werk van de Roemeense kostuumontwerpster Miruna Boruzescu voor het betreffende stuk ‘monumentaal’ is,” zegt Marianne Perreau. Zij is verantwoordelijk voor het sorteren, opzetten en verkopen van de enorme voorraad. “Het belichaamt echt alles wat een opmerkelijk kostuum maakt,” vertelt Perreau aan AFP. Ze tilt het zware, groene stuk op dat doet denken aan een luxueus plantenwezen. Het is volledig samengesteld uit overlappende groene bladeren, geborduurd met goudkleurig draad en bezaaid met pauwenveren.

Het kostuum, waarvan meerdere exemplaren bestaan maar slechts één te koop is, werd gedragen door dansers in de opera ‘JJR (Citizen of Geneva)’. Deze opera, van de Canadese regisseur Robert Carsen, is gewijd aan het leven en werk van filosoof Jean-Jacques Rousseau. “Elk stuk stof, elk bloemblad, is gemaakt van ander materiaal. Het is doorgestikt om de indruk van nerven te wekken,” zegt ze.

Het kostuum bestaat uit een lijfje geplaatst over een baleinenrok met een fardegalijn. Dit is een soort gewatteerde rol die volume bij de heupen creëert. Het is onderdeel van de ‘Remarkable’-sectie van de verkoop.

Even verderop onthult Perreau een lichtgroen stuk, ontworpen door de Italiaanse kostuumontwerper Ezio Toffolutti. Het is gemaakt voor een van de feeën in William Shakespeares ‘A Midsummer Night's Dream’. Er zijn ook diverse ontwerpen voor kinderen beschikbaar, in geel en grijs.

Er zijn ook imposante en extravagante vogels in rokkostuums te zien. Deze zijn ontworpen door de Griekse kostuumontwerper Yannis Kokkos voor een mannenkoor. Elk kostuum heeft een enorm, rond, kunstmatig lichaam, bezet met echt, roze geverfde veren.

'Moeilijke keuze'

Na maanden sorteren is elk kostuum gelabeld. Het label identificeert de productie, de rol waarvoor het werd gebruikt en de artiest die het droeg. “Een collectie moet rouleren, vernieuwen en worden bijgewerkt om aan de huidige smaak te voldoen,” legt Delpierre uit. “Daarom moeten we afscheid nemen van een deel van ons erfgoed om ruimte te maken voor andere producties.”

Sommige weinig gedragen stukken zijn in uitstekende staat. Andere zijn wat gehavend. Delpierre betreurt dat de beperkte opslagruimte het Grand Théâtre dwingt afscheid te nemen van sommige outfits. “We worden gedwongen een moeilijke keuze te maken,” zegt ze. Maar de verkoop zal potentiële kopers zeker bekoren.

Delpierre zegt dat het operahuis onafhankelijke gezelschappen en instellingen voor podiumkunsten verwacht. Ook verzamelaars en particulieren die zich graag verkleden, zullen geïnteresseerd zijn. De verkoop is perfect, zegt ze, voor “mensen die zich excentrieker kleden en een echt uitzonderlijk stuk voor hun garderobe willen vinden”.