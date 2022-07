Oprichter van Lief! Lifestyle lanceert nieuw modemerk CityBeech

Ontwerper en oprichter van kinderkleding en lifestyle merk Lief! Lifestyle Yvonne Woudstra, lanceert een nieuw modemerk: CityBeech. De eerste collectie verschijnt in de zomer van 2023. CityBeech is een lifestyle merk dat zich laat inspireren door zon, strand en een bohemian lifestyle, zo is te lezen in een persbericht.

CityBeech is een samenwerking tussen HVEG Fashion Concepts (onderdeel van HVEG Fashion Group) en het bedrijf van Woudstra, Dutch Lifestyle & Licensing Factory (DLLF). De eerste collectie bestaat uit home/nightwear, yoga wear en beach wear die de respectievelijke thema’s Sea Blue, Dusty Coral en Sand Storm hebben meegekregen.

Yvonne Woudstra zegt tegen FashionUnited: “Na bijna twintig jaar in de fashion & lifestyle industrie te hebben gewerkt en veel te hebben gereisd, heb ik een manier van leven gecreëerd die dicht bij mijn hart ligt. Een leven vol inspiratie, harmonie, gezondheid en duurzaamheid. Ik noem dit leven: CityBeech.”

“CityBeech is een nieuw label voor de moderne vrouw die volop bezig is met haar carrière, maar toch tijd wil maken voor hobby’s, vrienden en familie”, vertelt de ontwerpster. “CityBeech is voor vrouwen die ontspanning zoeken in yoga en mindfullness, maar ook geregeld de drukte van de ‘city’ achter zich laten om het strand op te zoeken. De kleuren van de eerste collectie zijn gebaseerd op een zomerse zonsondergang. De tinten okergeel, oudroze en oranje ademen een vintage gevoel uit, dat extra wordt benadrukt door de eclectisch bohemian prints.”

Naast de SS23 collectie is Woudstra al druk bezig met het ontwerpen van een City Beech FW23 collectie. CityBeech zal door HVEG Fashion Concepts aan een selectie van Europese klanten worden aangeboden. De prijsstelling zal in het midden en laag segment zijn. Leander Kors van HVEG: "We kijken momenteel echt puur naar onze klanten en willen daar een private label plus collectie lanceren."