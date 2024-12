Outerwear voor SS25: Trenchcoats, autojassen en parka's

Er werden verschillende belangrijke stijlen outerwear getoond op de catwalks voor het SS25-seizoen. De trenchcoat en nieuwe variaties op deze klassieke stijl domineerden; een teken dat de 'quiet luxury'-trend volgend jaar zal aanhouden. De autojas, met zijn minimalistische snit, was een ander silhouet dat er verfijnd uitzag.

Veel ontwerpers blijven royaal gebruikmaken van de nieuwste ontwikkelingen in imitatieleer en imitatiebont, hoewel sommigen nog steeds het echte werk gebruiken. Voor casual wear blijft de parka een populaire stijl, waarbij verschillende ontwerpers de veelzijdigheid ervan lieten zien door ze te stylen over formele kleding en avondlooks. Het gebruik van transparante en semi-transparante stoffen is alomtegenwoordig in de afgelopen seizoenen en heeft zich nu uitgebreid tot buitenkleding, vaak met een sportief aspect.

De trenchcoat met brede schouders

Veel SS25-collecties bevatten de klassieke regenjas met riem, bekend als de trenchcoat. Deze wordt zo genoemd omdat hij voor de Eerste Wereldoorlog werd ontwikkeld voor officieren van het Britse leger en populair werd tijdens het gebruik in de loopgraven (in het Engels: trenches). De versie van dit seizoen heeft een veel bredere schouderlijn dan voorheen, wat doet denken aan de stijlen van de jaren tachtig.

Stella McCartney

Stella Mccartney SS25 Credits: Stella McCartney SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 28: een trenchcoat van katoenen canvas met brede schouders in een perzikroze tint met quasi-militaire details.

De alternatieve trenchcoat

De trenchcoat is zo'n belangrijke lentestijl geworden dat verschillende ontwerpers innovatieve manieren hebben gevonden om het klassieke silhouet te vernieuwen en te moderniseren met alternatieve details en ander materiaal dan katoenen canvas.

Monse: ontwerpers, Laura Kim en Fernando Garcia

Monse SS25 Credits: Monse SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 4: een gemêleerde grijze hoodie gefuseerd met een kaki trenchcoat, waarbij sommige delen lijken te zijn gelaagd onder de jas en andere alsof ze eroverheen zijn gelaagd.

Sacai: ontwerper, Chitose Abe

Sacai SS25 Credits: Sacai SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 4: een kaki trenchcoat met korte, gevleugelde mouwen afgezet met een brede zwarte rand.

Marie Adam-Leenaerdt

Adam Leenaerdt SS25 Credits: Adam Leenaerdt SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 3: een klassieke trenchcoatstijl werd opnieuw vormgegeven in een gemêleerde grijze wol met brede schouders en een afneembare capuchon.

De leren jas

Kledingstukken van leer en imitatieleer zijn must-have items geworden voor consumenten, zelfs in het voorjaar. Ontwerpers gebruikten een breed scala aan stijlen en kleuren.

Bally: ontwerper, Simone Bellotti

Bally SS25 Credits: Bally SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 42: een bordeauxrode leren jas met een aflopende kraag en schouders, met een getailleerde taille die uitloopt in een opgebolde panierrok.

Tolu Coker

Tolu Coker SS25 Credits: Coker SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 27: een slanke, lange leren jas met 3 knopen in limoengroen.

Bottega Veneta: ontwerper, Matthieu Blazy

Bottega Veneta SS25 Credits: Bottega Veneta SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 11: een helderwitte, middellange leren jas met zwarte knopen en een asymmetrische oversized kraag met uitgesneden decoratie.

De jas van imitatie-bont

De mode-industrie heeft enorme vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van kunstbont, waarbij synthetische materialen worden overtroffen door plantaardige oplossingen. Hoewel bont wordt geassocieerd met de herfst- en winterseizoenen, kunnen voorjaarscollecties al in februari in de winkels liggen en net als leer is het een blijvende favoriet bij consumenten. Dit seizoen hielden ontwerpers het strak en vrij minimalistisch.

Valentino: ontwerper, Alessandro Michele

Valentino SS25 Credits: Valentino SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 15: een korte, lichtroze kunstbontjas zonder knopen.

Helen Anthony

Helen Anthony SS25 Credits: Helen Anthony SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 12: een kraagloze, witte kunstbontjas tot op de knie met een blinde sluiting.

Hodakova

Hodakova SS25 Credits: Hodakova SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 34: een bruin en lichtbruin kunstbont met gekrulde verfraaiingen.

De parka

De parka is oorspronkelijk ontworpen door een inheems Canadees volk, specifiek voor gebruik bij extreme temperaturen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een populair bovenkledingstuk in verschillende diktes en stoffen. Verschillende ontwerpers toonden sportief ogende parka's en combineerden deze vervolgens met avondlooks eronder.

No. 21: ontwerper, Alessandro Dell’Acqua

No.21 SS25 Credits: No.21 SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een oversized donkergroene parka met een capuchon met luipaardprint, gedragen over een cocktailjurk.

Zimmermann

Zimmermann SS25 Credits: Zimmermann SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 26: een korte parka in camelkleur over een ombré chiffon jurk.

Burberry: ontwerper, Daniel Lee

Burberry SS25 Credits: Burberry SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 46: een korte, groene leren parka met veren applicatie over een roze paillettenjurk.

De autojas

Autojassen werden populair in de jaren 60, toen ze een belangrijk onderdeel waren van elke 'mod'-garderobe. Ze spreken consumenten vandaag de dag aan vanwege hun veelzijdigheid. Ze kunnen worden gedragen met casual kledingstukken eronder of met iets eleganters.

Prada: ontwerpers, Miuccia Prada en Raf Simons

Prada SS25 Credits: Prada SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 24: een kraagloze luipaardprint jas zonder sluitingen en driekwart mouwen.

Versace

Versace SS25 Credits: Versace SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een hemelsblauwe wollen jas met een kraag en opgezette zakken.

Gucci: ontwerper, Sabato De Sarno

Gucci SS25 Credits: Gucci SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 24: een olijfgroene jas met een limoengroene franjeversiering, reverskraag en klepzakken.

Niet verwonderlijk dat ontwerpers voor SS25 bovenkleding in transparante stoffen toonden, maar vaak op onverwachte manieren, waaronder sommige met activewear details.

Del Core

Del Core SS25 Credits: Del Core SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 19: een mintgroene transparante organza parka met een ritssluiting, drukknopen en andere technische details.

Lacoste: ontwerper, Pelagia Kolotouros

Lacoste SS25 Credits: Lacoste SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 17: een lange, transparante parka van technisch materiaal met een print in geel en groen met een bijpassende onesie.

Dawei

Dawei SS25 Credits: Dawei SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 6: een taupekleurige transparante outerwear en bijpassende jas en korte broek eronder.