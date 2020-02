Overzicht Herfst Winter 2020-21 London Fashion Week

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de hoogtepunten van London Fashion Week.

London Fashion Week beperkte zich niet tot het centrum van de modestad en realiseerde een City-Wide Celebration met het doel de branche aan een groter publiek te introduceren. Ruim 346 activiteiten en evenementen vonden plaats in de stad waar 78 merken en 103 winkels aan deelnamen, en waarbij de BFC samenwerkte met een reeks retailers en culturele instellingen. Na het succes van het afgelopen seizoen keerde de Positive Fashion Exhibition terug naar 180 The Strand, met meeslepende pop-up ruimtes en ethische designercollecties. Ons uitgebreide mondiale catwalk verslag en de bijbehorende trendbeelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, op basis waarvan u de beste beslissingen kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje in de Herfst/Winter 2020-21 editie van London Fashion Week met de catwalk experts van Trendstop. De toekomstbestendigheid van de branche blijft een belangrijk onderwerp voor ontwerpers die samenkomen om innovatieve, creatieve en duurzame oplossingen te vinden.

Second Life

De overgang naar het hergebruik van kledingstukken en stoffen in plaats van deze nieuw te produceren wordt door veel ontwerpers en merken omarmd. Helen Kirkum creëerde eenmalig sneakers van sneaker onderdelen, terwijl Duran Lantink zich met een ironische blik wendde tot het hergebruik van fast fashion kledingstukken in zijn Stolen by Duran tentoonstelling. Na te hebben aangekondigd dat hij dit seizoen geen nieuwe kleding zou presenteren, werd ontwerper Patrick McDowell curator en gastheer van een collaboratief ruilhandel concept met de Global Fashion Exchange waar bezoekers hun eigen kledingstukken konden inruilen voor gedragen designeritems geschonken door ontwerpers en beroemdheden.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Preen by Helen Kirkum, Duran Lantink, GFX x Patrick McDowell, allen Herfst/Winter 2020-21.

Reuse, Recycle

Parley for the Oceans baarden tijdens LFW veel opzien met hun nieuwste innovaties: het hergebruik van plastic uit de zee. Naast hun lopende samenwerking met Adidas diversifiëren Parley met het ontwerpen van gerecyclede tassen en brillen en door meer bewustzijn te kweken onder consumenten. Daarvoor bundelden ze de krachten met Amex om hun eerste op PET gebaseerde creditkaart te creëren. Accessoiremerk Falden maakt gebruik van stoffen op basis van plastic uit de zee, zoals Econyl, als onderdeel van hun verantwoord verkregen opvouwbare leren tassen, ingepakt in dozen gemaakt van gerecyclede koffiebekertjes. Op de catwalks presenteerde de Tommynow collaboratieve collectie met Lewis Hamilton street/sport items gemaakt met gerecyclede stoffen en denimwassingen met geringe impact.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Faldan Herfst/Winter 2020-21, Parley Herfst/Winter 2020-21, Tommy Hilfiger Voorjaar/Zomer 2020.

Community Ethos

London Fashion Week stimuleerde de geest van gemeenschappelijke solidariteit. In de Positive Fashion ruimte werden de kleine producenten achter de gedeconstrueerde kledingstukken van Underage in de schijnwerpers gezet. Op de catwalks bevorderden ontwerpers zoals Preen by Thornton Bregazzi, NewGen alumnus Richard Malone en Matty Bovan een transparante toeleveringsketen, onder andere door samen te werken met ambachtslieden, hun steun te verlenen aan mondiale klimaatinitiatieven en, in het geval van Bovan, door verwijzingen naar protestbewegingen.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Preen by Thornton Bregazzi, Richard Malone, Matty Bovan, allen Herfst/Winter 2020-21.

