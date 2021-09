Overzicht London Fashion Week SS22

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een kijkje in de Voorjaar Zomer 20222-editie van London Fashion Week.

Londen was voor de tweede keer de locatie van een uniseks Fashion Week met topcollecties uit de Britse hoofdstad. Na de afgelopen, voornamelijk digitale evenementen vonden modeshows weer fysiek plaats en werden de tentoonstellingsruimten door het publiek bezocht. Ontwerpers maakten het meeste van de fysieke locaties die de stad rijk is, en combineerden kunst, cultuur, beweging en muziek in een vertoning van creativiteit en kunstenaarschap.

Roksanda

De Serpentine Pavilion vormde de achtergrond voor de eerste fysieke presentatie van Roksanda Ilincic sinds de lockdown. Dansers, in plaats van modellen, brachten de levendig gekleurde collectie tot leven in een meeslepende uitvoering waarin de vloeiende kledingstukken goed tot hun recht kwamen. Een combinatie van gestructureerde en ongestructureerde, volumineuze, opbollende jurken werden gepaard met korsetbaleinen, overdreven manchetten en voorgevormde zomen. Penseelstreekprints en losse draden tussen lagen organza, gehecht met coatings van kunststof, ontleenden aan het geheel een gevoel voor drama en creatieve flair.

Saul Nash

Saul Nash was de eerste ontwerper die terugkeerde naar de Londense catwalk met een nostalgische collectie. Zijn herenmodecollectie, genaamd ‘Fragment’, nam een kenmerkend element uit zijn jeugd – zijn oude schooluniform – en voegde de emoties en betekenis erachter samen. Groepsidentiteit en maatwerk werden onderzocht door middel van de typerende mix van sport, prestatie en mode waar Nash om bekend staat. De stukken waren verstelbaar, afneembaar en omkeerbaar, met details zoals rubberen sleutelhangers, schoolpetten met logo en vervormde prints van OV-kaarten die door schoolkinderen in de stad worden gebruikt om naar school te kunnen.

Richard Malone x Mulberry

Nog een ontwerper die zich bezig hield met fragmenten was Richard Malone, die reststoffen en overgebleven leer van Mulberry gebruikte voor zijn collectie. Cirkelvormige, geplooide rozetten en armbanden, geïnspireerd door de grootmoeder van Malone en haar liefde voor de paardensport, waren zorgvuldig met de hand gemaakt. De elementen werden op zowel stukken voor mannen en vrouwen toegepast in zijn co-ed show, waarin hij de fusie tussen het theatrale en de dagelijkse behoeften van zijn klanten onderzocht, alsook gender fluïditeit.

