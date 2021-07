Overzicht Milaan Fashion Week voor Mannen

Trendstop presenteert aan lezers van FashionUnited the nieuwste manneneditie van Milaan Fashion Week voor Voorjaar/Zomer 2022.

Het draaide tijdens Milaan Fashion Week voor Mannen om positiviteit en een toekomst gerichte blik met collectie vol frisse, zomerse looks. Kleur stond voorop en creëerde een gevoel van optimisme dankzij de uitbreiding van de herenmode paletten met pittige pasteltinten. Toch verloren de stukken nooit het belang van functionaliteit uit het oog met uiterst praktische elementen in alle kleding en accessoires. Duurzaamheid blijft het hoofdthema van veel modehuizen met de bevordering van lange levensduur, het gebruik met milieuvriendelijk materiaal en de ondersteuning van conserveringsprojecten.

Fendi

Nieuwe perspectieven en een gevoel van optimisme over de toekomst onderbouwden de verfrissende, pastelkleurige Fendi collectie met verschillende tinten citroen, zachtlimoen en lila als accent onder de verkoelende neutrale tonen. De subtiele retro-mode ging moeiteloos gepaard met luxueus aanvoelende stoffen. T-shirts en shorts van omgekeerd lam met intarsia werden uitgevoerd met ruime cargozakken en snitten met zakken voor telefoons en AirPods. Accessoires waren even functioneel met een nieuwe versie van de iconische Baguette van Fendi als compacte crossbody en tassen met vakken voor tennisrackets voor sportliefhebbers.

Ermenegildo Zegna

Het frisse voorjaarsgevoel van het seizoenspalet zagen we ook terug bij Ermenegildo Zegna met lila en hemelsblauw tegen een achtergrond van warme aardetinten en bosgroen. Duster jacks en losse broeken straalden luxe uit, maar uiteindelijk draaide het allemaal om een lange levensduur. Zomen waren afgewerkt met een rubberen coating om rafelen te voorkomen en de hele collectie was ontworpen om moeiteloos met elkaar te kunnen combineren om de perfecte capsule-garderobe te creëren. Milieuvriendelijke stoffen waren gemaakt van gerecycled vezels, hennep en geregenereerde Trivero-wol.

Prada

Net als veel andere collecties uit Milaan, koos Prada ervoor om met korte shorts en rompers een beetje meer blote huid te laten zien als reactie op de tijd die we binnen hebben moeten doorbrengen. Thema’s zoals het strand en zeilen waren zichtbaar in de nautische kleuren en motieven zoals inktvissen, ankers en vissen en een gevoel van optimisme en hoop op reizen en belevenissen in de buitenlucht zagen we ook terug in bucket hoeden met uiterst praktische elementen zoals speciale spleten voor het bewaren van zonnebrillen en randen die de nek beschermen. Het filmpje dat het huis uitbracht, gefilmd op de kust van Sardinië, leverde niet alleen mooie vakantiebeelden op maar vestigde tegelijkertijd ook de aandacht op de regeneratie van mariene ecosystemen waar Prada in investeert.

