Overzicht Paris Fashion Week SS22

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een kijkje in de nieuwste editie van Paris Fashion week voor Voorjaar Zomer 2022.

Parijs tilde de belangrijkste thema’s van het seizoen tot een hoger niveau, waarbij ontwerpers zich van hun beste ecologische kant lieten zien en in extreme mate het groeiende optimisme en de positieve gevoelens onder consumenten stimuleerden. Door ervaringsgerichte evenementen te organiseren, trachtten ze opnieuw een verbinding te zoeken tussen klanten en collecties en merken en modeshows weer nieuw leven in te blazen.

Stella McCartney

Voor Stella McCartney is de toekomst paddenstoelvormig. De ontwerpster presenteerde haar eerste tassencollectie gemaakt van schimmels. In samenwerking met het Mylo laboratorium, maakte McCartney kenmerkende stukken van het leer vervangend materiaal. Het thema werd doorgetrokken met handgetekende paddenstoelmotieven als print op artikelen in de collectie zoals jumpsuits, rokken en jurken met badpakachtige snitten en zachte korsetachtige structuur.

Balenciaga

Theatraal vermaak stond hoog op de agenda voor Demna Gvasalia, die vastberaden was om na een turbulente tijd een glimlach op alle modegezichten te toveren. Gigantische jurken en oversized snitten speelden met proportie, terwijl lovertjes, veren boa’s en gigantische gotische schoen met plateauzool voor glamour en drama zorgden. Modellen en beroemdheden poseerden samen op de rode loper voor de paparazzi, terwijl Gvasalia het merk van zuiver een modemerk naar dat van entertainment belevenis transformeerde.

Hermes

De Hermes collectie was wat rustiger maar even meeslepend, gepresenteerd tegen een zongele achtergrond gecreëerd door kunstenares Flora Moscovici, die hoop en optimisme over de toekomst uitstraalde. Comfort en draagbaarheid werden gecombineerd in ruimvallende broeken met trekkoord, rechte jurken en crop tops, vermengd met ambachtelijke, boterzachte leren artikelen en zorgvuldig gemaakt breiwerk, terwijl gehamerde metalen knopjes en oogjes verwezen naar de geschiedenis van het merk in de paardensport.

