Overzicht Stoffenbeurzen Parijs Voorjaar Zomer 2021

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de nieuwste trends uit de vooraanstaande Voorjaar Zomer 2021 stoffenbeurzen in Parijs.

Het stoffenteam van Trendstop biedt lezers van FashionUnited exclusief inzicht in de belangrijkste trends uit Premiere Vision, Texworld en Interfiliere in Parijs. Voorjaar Zomer 2021 legde de focus weer op motieven en oppervlakken en textuur. Een overvloed aan botanische motieven, artistieke verwijzingen en decoratieve, ambachtelijke oppervlakken contrasteerde met een heropleving van functionele, duurzame klassiekers. Technische innovaties waren blijvend aanwezig maar op een subtielere manier, terwijl duurzaamheid de drijvende kracht achter de beurzen bleef met een nadruk op de creatie van een circulaire branche, waarbij ieder aspect van ontwikkeling en productie aangesproken werd. Ons uitgebreide verslag van de stoffenbeurzen en de bijbehorende beelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, op basis waarvan u de beste beslissingen kunt nemen.

Deze week presenteert Trendstop drie belangrijke trends vanuit de SS21 stoffenbeurzen in Parijs. Stoffen voegen performance en praktische zaken samen in Utility Ripstops, terwijl traditionele technieken een opfrisser krijgen in een modern tijdperk in Contemporary Shirring. Artistieke interpretaties geven bloemen en botanische motieven een update met een frisse, illustratieve uitstraling.

Utility Ripstops

Hoogwaardige ripstop stoffen hebben een utilitaire uitstraling met hengsels van canvas in arbeiderskleuren. Duurzame, gestructureerde composities verhogen het verstevigde aspect van de stof, terwijl waslagen, in zowel matte en glanzende afwerkingen, een extra laag bescherming tegen de elementen bieden en bekrast of gewreven zijn om nieuwe oppervlakmotieven te creëren.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: British Millerain, Halley Stevensons, Leejo Textile, allen Voorjaar Zomer 2021.

Contemporary Shirring

Rimpeltechnieken worden gemoderniseerd door middel van experimenteel plooitechnieken en een hedendaags kleurenpalet. Plooien vloeien van ultra-fijn tot wijd, zacht en golvend, en geven weelderige stretchstoffen een gegolfde en gekreukte oppervlaktetextuur.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Omnipel, Devsel, Luno Tekstil, allen Voorjaar Zomer 2021.

Pencil Line Botanicals

Hedendaagse illustraties bieden inspiratie voor botanische motieven, met gestileerde handgetekende motieven en stiklijnen die op potloodlijnen lijken. Artistieke interpretaties van bladeren en bloemen hebben een naïeve eigenschap, terwijl uitgesproken zwarte lijnen een krachtige grafische look bieden.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Tessile, Digitex, JCR Group, allen Voorjaar Zomer 2021.

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Spring/Summer 2020 Premiere Vision Show Overview van Trendstop, met alle belangrijke trends uit het evenement. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.