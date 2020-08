Overzicht van de Helsinki Digitale Fashion Week

Terwijl de grote modesteden een inhaalslag moesten maken, verkende Helsinki Fashion Week cyberspace al ruim vóór de uitbraak van Covid-19 als alternatief voor een fysiek evenement. Aanvankelijk als reactie op de milieucrisis, bleek de aanpak van Helsinki op een heel geschikt moment te komen en bood de juli 2020 editie een meeslepende belevenis vol innovatie.

Trendstop geeft lezers van FashionUnited de belangrijkste inzichten uit de uitsluitend digitale Voorjaar Zomer 2021 designerpresentatie uit Helsinki.

De Structuur van de Werkelijkheid

De voornaamste factor voor het succes van de Helsinki Fashion Week waren de meeslepende werelden die het publiek mee wisten te voeren. Een belevenis van 360 graden met naast mode ook muziek en afbeeldingen, bood de Structuur van de Werkelijkheid-ervaring gasten de kans om drie portalen te bezoeken, gecreëerd door Damara Inglês, Charli Cohen en Sabinna Rachimova, en ook de ontwerpers en andere genodigden in avatar-vorm te ontmoeten.

Een Digitaal Dorp

In het Digitale Dorp-concept van Helsinki konden bezoekers, naast het reserveren van fysieke kledingstukken, zich ook laten ‘kleden’ in een digitale outfit. Op zondag hadden al 3.000 transacties plaatsgevonden op het platform en dankzij zijn unieke structuur en het gebruik van digitale certificaten en profielen was er meer transparantie over de hele toeleveringsketen.

Een VR Samenwerking

Om het digitale evenement te laten slagen werkten ontwerpers zoals Patrick McDowell, Inglês en Cohen samen met technologische bedrijven, 3D-kunstenaars en creatieve bureaus waaronder NDA Paris en Soldats Films om hun ervaringen vorm te geven. Voor ontwerpers bood de digitale wereld een hoop nieuwe mogelijkheden en vrijheid van eerdere beperkingen, van de keuze voor een locatie tot de perfecte tint of onbeperkte stoffenvoorraden.

