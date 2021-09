Overzicht van New York Fashion Week SS22

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een kijkje in de Voorjaar Zomer 2020-editie van New York Fashion Week.

Na een onderbreking vanwege de pandemie keerde New York Fashion Week weer terug met fysieke modeshows, vaak in de buitenlucht gehouden op verschillende locaties in de stad. De afgelopen jaren ruilden veel grote namen New York in voor steden als Parijs en Milaan, maar een aantal gevestigde ontwerpers is teruggekeerd naar hun land van herkomst en het evenement manifesteert zich al snel als platform voor spannende, nieuwe gezichten.

Rodarte

In recente collecties hebben Rodarte ontwerpsters Kate en Laura Mulleavy zich gericht op de echte vrouw, in een collectie gemaakt voor bewegingsvrijheid en gepresenteerd als een reeks stukken waarin het zakelijke en het uitgaansleven elkaar ontmoeten. Dankzij de buitenlocatie en de wind kwamen de bollende jurken, rokken en franjes met kraaltjes en grote, soepele capes goed tot hun recht, terwijl jurken met drapering en blote voeten een ode brachten aan de rauwe schoonheid van de aarde.

Altuzarra

Joseph Altuzarra nam ook weer deel aan de New Yorkse modekalender en keerde terug naar de basis door de shibori-verftechniek uit zijn voorjaar 2016-collectie nieuw leven in te blazen met losse stukken en jurken gedragen over bikinitops met dezelfde rijk gekleurde motieven. Het verschil nu is dat het geverfde breiwerken betreft, een groeiende categorie voor veel ontwerpers. Door dagelijkse herkenbaarheid met magische, handgemaakte accenten te combineren zien kledingstukken er gekleed maar eenvoudig uit, zoals de moderne vrouw graag gekleed gaat.

Peter Do

De collectie van Peter Do, een van de meest verwachte collecties van NYFW, bracht een ode aan water en vloeibaarheid via zijn werk, zijn familie en immigrantenachtergrond. De collectie is een exploratie van de traditionele Vietnamese ao ai, maar we zien ook details uit familiefoto’s, zoals te zien is in de rijke, op rozen geïnspireerde borduursels op de laatste stukken. Functionaliteit is van groot belang, met de nadruk op eenvoud en een gebrek van overdaad. Zo bestaat het kenmerkende vierdelige pak van Do uit lichtere losse elementen, en weerspiegelt daarmee de behoeften van zijn groeiende klantenbestand.

