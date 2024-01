Pailletten voor overdag: Een trend die seizoenen overstijgt in 2024

Het gebruik van pailletten in combinatie met maatkleding en andere stukken voor overdag is de afgelopen seizoenen een sterke trend geworden, zowel op de catwalk als op straat tijdens internationale modeweken. Het is een look die de interesse van de consument in technologie en futurisme weerspiegelt en het is een draagbare stijl die de seizoenen doorkruist.

Het probleem met het gebruik van lovertjes is dat ze vaak worden gemaakt van materialen op basis van aardolie die oceaan ecosystemen en stortplaatsen jarenlang kunnen vervuilen. Eerder dit jaar kwam Stella McCartney met een duurzaam alternatief. Ze gebruikte cellulose op plantaardige basis dat plasticvrij, biologisch afbreekbaar en niet giftig is voor een jumpsuit met lovertjes. Hopelijk gaan andere merken ook onderzoeken hoe ze pailletten kunnen maken van ecologisch verantwoorde materialen zoals gerecycled plastic. Hier zijn recente voorbeelden van het gebruik van pailletten in een look voor overdag.

De trend onder de loep: pailletten voor overdag

Luar FW23: Ontwerper, Raul Lopez

Luar FW23/ look 14 Credits: Luar FW23/Launchmetrics Spotlight

Look 14: Een midirok met zilveren lovertjes, zwarte franjes en een gevederde zoom onder een grijs gewatteerd jasje met riem en zwarte laklaarzen met hoge hak. Een oversized zonnebril met schildpadmotief en een boa met veren maakten de look af.

Brunello Cucinelli FW23

Brunello Cucinelli FW23/ look 64 Credits: Brunello Cucinelli FW23/Launchmetrics Spotlight

Look 64: Een zwarte midirok met pailletten en stropdas met een satijnen en chiffon blouse onder een getailleerde blazer. Accessoires waren zwarte sokken en mary-jane muiltjes.

Christopher Kane FW23

Christopher Kane FW23/ look 35 Credits: Christopher Kane FW23/Launchmetrics Spotlight

Look 35: Een roestkleurige pailletten top en midirok onder gelaagde mesh tee shirts in zwart, wit, blauw en geel.

3.1 Paradis SS24: Ontwerper, Emeric Tchatchoua

3.Paradise SS24/ look 24 Credits: Courtesy/3.Paradise SS24

Look 24: Een groen bomberjack met lovertjes over een rechte zwarte broek en Oxford schoenen.

Caroline Daur bij de SS24 Alberta Ferretti Show

Caroline Daur at the SS24 Alberta Ferretti Show Credits: Caroline Daur/Launchmetrics Spotlight

De blogger en model droeg een bruine pailletten bandeau en broek onder een sheer bedrukte jas met een gouden ketting en zonnebril.

Tamara Kalinic bij de SS24 Valentino show

Tamara Kalinic at Valentino SS24 Credits: Tamara Kalinic/Launchmetrics Spotlight

De styliste droeg een roze minitrui met pailletten over een wit overhemd en een zwarte stropdas. Als accessoires droeg ze roze pumps en een minitas.

Michael Kors SS24

Michael Kors SS24/ look 7 Credits: Michael Kors SS24/Launchmetrics Spotlight

Look 7: Een minirok met gouden lovertjes en een geschulpte zoom, een goudkleurige geperste riem en een wit button-down overhemd. Een gouden tas en sandalen maakten de look af.

No.21 SS24: Ontwerper, Alessandro Dell'Acqua

No.21 SS24/ look 19 Credits: No.21 SS24/Launchmetrics Spotlight

Look 19: Een midirok van netstof met lagen, versierd met nude-kleurige pailletten en een sweater met stippenpatroon. Accessoires waren onder andere een tas met lange hengsels, witte ballerina’s en een hoofdband met een birdcage sluier.

Elisabetta Franchi SS24

Elisabetta Franchi SS4/look 24 Credits: Elisabetta Franchi SS24/Launchmetrics Spotlight

Look 9: Een zwart jasje met lovertjes over een zwart T-shirt en een tweed rok en motorlaarzen.

16 Arlington SS24: Ontweper, Marco Capaldo

16 Arlington SS24/ look 22 Credits: Courtesy, 16 Arlington SS24

Look 22: Een halflange rok in zwarte, witte en blauwe pailletten met een asymmetrische zoom, gecombineerd met een heidegrijze polo en zwarte lakpumps.

Pre-Fall 24

Als we vooruitkijken naar het Pre-Fall 24 seizoen, is het duidelijk dat het concept van overdag schitteren een trend zal blijven.

Off-White Pre-Fall 24: Ontwerper, Ib Kamara

Off-White Pre-Fall 24/look 10 Credits: Off-White Pre-Fall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 10: Een zwart-wit sportjack met logo's en patches en een roze kraag van imitatiebont, over een sporttop met rits. Een roze rok met lovertjes heeft geen tailleband en zwarte kanten versieringen.

Valentino Pre-Fall 24: Ontwerper, Pierpaolo Piccioli

Valentino Pre-Fall 24/look 16 Credits: Valentino Pre-Fall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 16: Look 16: Een grijze blazer in lichte wol over een grijze bralette en een bermuda versierd met pailletten.

Diesel Pre-Fall 24: Ontwerper, Glenn Martens

Diesel Pre-Fall 24/look 55 Credits: Diesel Pre-Fall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 55: Een oversized blauwe paillettenjas met zwart imitatiebont over een bijpassende uitlopende broek.

Chanel Pre-Fall 24: Ontwerper, Virginie Viard

Chanel Pre-Fall 24/look 68 Credits: Chanel Pre-Fall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 68: Een dagjurk in boucle versierd met pailletten en een geborduurd juk, afgewerkt met een paarse gebreide muts en een lange sjaal.

No. 21 Pre-Fall 24: Ontwerper, Alessandro Dell'Acqua

N.21 Pre-Fall 24/look 4 Credits: N.21 Pre-Fall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 4: Een knielange rok met zilveren lovertjes onder een blauw shirt, grijze trui en beige jack met rits. Rode slingbacks zorgen voor een felle kleur.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.