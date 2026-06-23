Pal in de Milanese hitte: rokken bij Thom Browne en linnen bij Armani

Om de Milanese hitte te trotseren, presenteert Thom Browne op maandag rokken en Armani linnen tijdens de laatste dag van de modeweek voor mannen.

Silvana Armani en Leo Dell'Orco tonen mannen en vrouwen in soepele materialen zoals linnen en knitwear, in groene en zandkleurige tinten. Met de gedeconstrueerde, elegante en comfortabele jasjes is deze eerste lente-zomercollectie sinds het overlijden van Giorgio Armani in september 2025 een voortzetting van de lijn van de ontwerper. Een discrete verwijzing naar hem is zichtbaar in de broches met ‘G’ en ‘A’.

Gilets met zakken, enkele lichte mutsen en strohoeden geven een reizigersthema aan de collectie. De presentatie vindt plaats op de binnenplaats van het historische Armani-gebouw in het centrum van Milaan, waar het aan het einde van de middag nog steeds erg warm is.

Thom Browne: een preppy en eigenzinnige tuin in het Palazzo Serbelloni

Eerder op de dag presenteert Thom Browne zijn meer eigenzinnige en zeer Angelsaksische visie op de zomer in zijn ‘tuin’. De Amerikaanse ontwerper, die voor het eerst zijn herencollectie in Milaan toont, stelt korte shorts en lange rokken tot onder de knie voor. Deze worden afgewisseld onder geruite jasjes.

Het thema van de show, ‘de tuin van Thom’, komt tot leven door geborduurde motieven van bijen, libellen en waterlelies. De show vindt plaats op de binnenplaats van het Palazzo Serbelloni, op een steenworp afstand van de Milanese modewijk Quadrilatero. De modellen dragen, met een onbewogen gezicht, een verplichte das en een imkersluier over hun strohoed. Sommige blazers zijn boven de elleboog afgesneden, zoals in de damesmode. De ‘bruidegom’ draagt eveneens een korte broek onder zijn met parels geborduurde tule sluier.

De gasten van de ontwerper, zijn team en de stoelen zijn bekleed met frisse, wit-blauw gestreepte seersucker. Het team deelt water en ijsjes uit om de windstille vijfendertig graden, gemeten om 16.00 uur, te doorstaan. Dit alles op de majestueuze binnenplaats met grind, die half in de zon ligt. Begroetingen vinden op afstand plaats om zweet te vermijden, en het publiek zoekt verkoeling met kleine elektrische ventilatoren.

Een herinterpretatie van klassieke codes voor 2027

De ontwerper presenteert “een evolutie van zijn oorspronkelijke identiteit, vernieuwd voor de lente en geherinterpreteerd voor Milaan”, een “visie voor 2027 op de Amerikaanse preppy-codes”, aldus een verklaring van het merk, dat deel uitmaakt van de Zegna-groep.

“Klassiek maatwerk wordt lichter door het gebruik van koele wolsoorten, open geweven katoen, piqué van wol met grafische ruiten en lichtgewicht kasjmier”. De lagen eronder “zijn eveneens licht: een popeline overhemd met contrasterende, afneembare kragen en manchetten, gedragen over fijn katoenen breiwerk”, aldus het merk.

Na het tonen van enkele tassen in de vorm van een hond, komt de ontwerper, bekend om zijn eigenzinnige humor, zelf het publiek groeten met een kikkermasker op.