Pandora richt zich op accessoires voor huisdieren

Pandora richt zich op de markt voor hoogwaardige accessoires voor huisdieren, zo meldt WWD. Pandora's halsbanden voor huisdieren maken deel uit van de Moments-collectie van 2022. Bedels in de vorm van botjes, hartjes en pootjes zijn de meest opvallende kenmerken van de halsbanden voor huisdieren van de Deense juwelier, die verkrijgbaar zijn in twee kleuren en vier maten.

Uit een onderzoek van Pandora onder 3.600 consumenten in de VS, Italië en China, bleek dat er een grote belangstelling was voor producten voor huisdieren.

"Omdat wij ons als merk willen richten op de wensen van mensen, wilden we aan deze vraag voldoen en de eigenaars van huisdieren de mogelijkheid bieden om hun harige vrienden een sieraad te geven," zegt Sampo Emil Salonen, brand manager voor Moments, tegen WWD.

De verstelbare halsbanden bestaan tot 76 procent uit bio-vezels en hars op basis van maïs. De stof is bedekt met een op viscose gebaseerde stof die bestand is tegen schimmels en bacteriën. Voor de bedels en tags is voor een lichtgewicht roestvrij staal gekozen. Dit materiaal kan gegraveerd worden met boodschappen en andere details.

Luxemerken hebben zich het afgelopen jaar gestort op accessoires voor huisdieren, omdat het aantal huisdieren tijdens de pandemie is toegenomen en mensen steeds meer geld uitgeven aan hun viervoetige vrienden. Volgens Euromonitor International bezuinigen “huisdiereigenaren eerder op uitgaven voor zichzelf dan op die voor hun huisdier.” De wereldwijde markt voor producten voor huisdieren (exclusief voeding) zal volgens Euromonitor International tussen 2020 en 2025 met meer dan 10 miljard dollar (omgerekend 9,7 miljard euro) groeien tot 36,89 miljard dollar (omgerekend 35,7 miljard euro).

De collectie is vanaf donderdag verkrijgbaar in Pandora-winkels. Halsbanden kosten 95 dollar (omgerekend 92 euro) en tags kosten 35 dollar (omgerekend 34 euro).