Pantone FW24: De trendkleuren gespot op New York Fashion Week

Functionaliteit en aanpassingsvermogen worden duidelijk weerspiegeld in de kleuren van de New York Fashion Week. Volgens het trendrapport voor het herfst/winterseizoen 2024/2025 van het Amerikaanse kleureninstituut Pantone ondersteunen natuurlijke maar energieke tinten de hybride levensstijl van mensen.

In New York gebruiken ontwerpers een rijk en aards kleurenpalet dat de nadruk legt op tinten die zijn afgeleid van natuurlijke pigmenten, ruimte geeft aan medium en neutrale tinten en een mix biedt van elegantie en functionaliteit. De tijdloosheid die wordt uitgedragen vertraagt trendcycli en leidt tot bewustere consumptie.

"De kleuren voor NYFW Fall/Winter 2024/2025 streven naar een balans tussen het vertrouwde en het nieuwe en opwindende, en vertegenwoordigen een lange levensduur en een stijl zonder seizoenen," zegt Leatrice Eiseman, Executive Director van het Pantone Color Institute. "Ze zijn functioneel en aanpasbaar, betrouwbaar en robuust, en spelen in op onze steeds meer hybride levensstijlen door een sterke chromatische basis te bieden en tegelijkertijd speelse en energieke accenten toe te voegen voor magische momenten."

Kleuren met betrouwbaarheid en energie op de New York Fashion Week

Rijke, vrolijke kleuren vormen een ensemble van tinten die de herfst en winter inluiden, geïnspireerd op de tinten die de natuur biedt aan het einde van het jaar. Een ander klassiek, neutraal palet, dat tijdloos en uitgebreid gebruikt kan worden, rondt de kleurrijke ervaring af. Pantone heeft 15 kleuren geïdentificeerd die de collecties voor het komende herfst/winterseizoen zullen domineren.

Stralende herft

Het eerste onderdeel van het New York Fashion Week-palet doet denken aan de rijke kleuren van herfstbladeren in groen-, rood- en bruintinten. De inspiratie van de nabijheid van de natuur is hier terug te zien in heldere elementen.

Pantone 16-1348 TCX ‘Tomato Cream’ is een sterke kleur die warmte uitstraalt.

'Tomato Cream' gespot bij Juzui FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 19-1558 TCX ‘Scarlet Smile’ maakt gebruik van de glamour en decadentie van een rijk rood.

'Scarlet Smile' gespot bij Kim Shui FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 17-0839 TCX ‘Golden Palm’ doet denken aan groen verlicht door de herfstzon.

Golden Palm gespot bij Son Jung Fan FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 19-5421 TCX ‘Aventurine’ bestaat uit een minerale klei die kracht heeft en rijk groen combineert met een vleugje blauw.

'Aventurine' gespot bij Patbo FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 17-1464 TCX ‘Red Orange’ wordt gekenmerkt door energie, die vrijkomt door een mix van rode en oranje tinten.

Pantone 16-0430 TCX ‘Fern’ met zijn groene bladeren straalt de kalmerende natuur van de herfst uit.

Helder licht

Delicaat blauw en wit kondigen de vertraging van de winter aan. Lichte wolken, de winterse lucht en de steeds kortere dagen, die mystieke zonsondergangen kunnen brengen, drukken de volgende kleuren uit.

Pantone 14-4307 TCX ‘Winter Sky’ weerspiegelt een ijzig lichtblauw dat een verkoelend en kalmerend effect kan hebben.

'Winter Sky' gespot bij Lapointe FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 19-2514 TCX ‘Italian Plum’ heeft de rijke violette kleur van de Italiaanse pruim waaraan het zijn naam dankt.

Pantone 11-0700 TCX ‘Lucent White’ schittert in een eenvoudige witte kleur die donkere avonden opfleurt.

'Lucent White' gespot bij Puma FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 14-4500 TCX ‘Moonstruck’ doet denken aan lichte wolken die subtiel grijs zijn.

Praktisch door neutrale tinten

Het kleurenpalet wordt aangevuld met vijf andere neutrale tinten met praktische en essentiële kenmerken. Dankzij hun veelzijdigheid kunnen ze worden gebruikt als een remmende factor in spannende combinaties of als een monochrome kalmerende invloed.

Pantone 12-0000 TCX ‘White Swan’ toont een elegante gebroken witte tint die de gratie van een zwaan heeft.

'White Swan' gespot bij Halperin FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 17-1422 TCX ‘Raw Umber’ duidt op een subtiele verbinding met de aarde.

Pantone 18-0403 TCX ‘Dark Gull Gray’ biedt een tijdloze combinatiemogelijkheid met zijn rijke grijze kleur.

'Dark Gull Gray' gespot bij Helmut Lang FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 19-3812 TCX ‘Baritone Blue’ heeft diepdonkere kenmerken die staan voor elegantie en kwaliteit.

'Baritone Blue' gespot bij Jason Wu FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 18-0935 TCX ‘Buckthorn Brown’ doet denken aan de gouden tinten van de herfst en biedt een stabiele basis voor elke look.

'Buckthorn Brown' gespot bij Private Policy FW24/25. Credit: ©Launchmetrics/spotlight

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.