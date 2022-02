Pantone onthult kleurentrendrapport FW22/23 voor NYFW

Kleurenautoriteit Pantone heeft voor de New York Fashion Week haar Fashion Colour Trend Report voor herfst/winter 2022/23 uitgebracht, met een voorspelling van de top tien "opvallende kleuren" van dit seizoen en vijf kernkleuren die te verwachten zijn in de najaarscollecties.

De kleuren voor dit seizoen weerspiegelen volgens de deskundigen van het Pantone Color Institute "hybride levensstijlen" en "tegenstrijdige verlangens" nu de wereld naar een nieuw landschap kijkt. Rustgevende kleuren vertegenwoordigen de behoefte aan koestering en tactiliteit, terwijl felle tinten de behoefte aan het vieren van het leven uitdrukken.

"De kleuren voor herfst/winter 2022/2023 contrasteren onze tegenstrijdige verlangens naar rust en comfort met energiestimulerende vitaliteit door middel van een reeks rustgevende en herstellende kleuren in combinatie met uitbundige tinten," zei Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Colour Institue, in een persbericht.

Eiseman voegde eraan toe: "Nu we verder gaan in een wereld vol tegenstrijdigheden, stellen de tinten voor herfst/winter 2022/2023 consumenten in staat om vloeiend te bewegen tussen een reeks contrasterende tinten, zodat ze spontaan kunnen uitdrukken wie ze zijn en hoe ze zich voelen op een gegeven dag."

Het NYFW-kleurenpalet

Beeld: Pantone, NYFW-kleurenpalet

Een gedurfde reeks contrasterende kleuren komt samen voor dit tiendelige palet, waarbij Pantone de collectie omschrijft als een verwijzing naar "het naast elkaar bestaan van verlangens naar rust en ontspanning met uitbundige expressie". Oranje rood en zonnegeel contrasteren met een bloemig roze en een koel turkoois, om een verfrissende reeks van verschillende tinten te brengen. Veel van de tinten worden beschreven als grillig en verfrissend, in lijn met Pantone's kijk op de huidige lifestyle trends.

Beeld: Pantone, NYFW-kleurenpalet

Kernkleuren

In tegenstelling tot de felle kleuren en gewaagde tinten van het NYFW-kleurenpalet, bevat Pantone's ‘Core Classics’ round-up zachtere, meer neutrale tinten, die het omschrijft als "seizoensloze tinten". De veelzijdige tinten willen een lange levensduur en een herstellende essentie uitstralen, elk geïnspireerd door natuurlijke elementen zoals herfstblond, een poolnacht of aardetinten.

Beeld: Pantone, Core Classics

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.