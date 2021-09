Pantone presenteert de London Fashion Week SS22-kleuren

Pantone, de wereldwijde autoriteit op het gebied van kleur, heeft het kleurentrendrapport voor het lente/zomer seizoen 2022 van de London Fashion Week onthuld en voorspelt dat ontwerpers kleuren zullen laten zien die "gevoelens van eenvoud combineren met spontaniteit" om nieuwe vormen van expressie te inspireren.

Pantone stelt dat ontwerpers voor de London Fashion Week zullen opteren voor kleuren die een diepe band met de natuur laten zien en tegelijk comfort en vertrouwdheid bieden met luchtige pastels en visueel aantrekkelijk felle kleuren.

Het trend- en kleuradviesbureau heeft tien opvallende kleuren en vijf ‘core classics’ geselecteerd, waaronder een vrolijk geel en een speels roze, naast verfrissende pasteltinten, een scherp limoengroen en neutrale bruintinten.

Dit is een kleurenpalet dat het thema van "aanvulling en contrast" weergeeft, aldus Pantone, terwijl het ook inspireert tot "speelse creativiteit en ongedwongen expressie die vol leven zit".

Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, zei in een persbericht: "Ons gebruik van kleur is verbonden met de culturele stemming. Terwijl we een nieuwe toekomst verkennen, zoeken we naar mogelijkheden om iets totaal anders te doen.”

"Kleuren die ons verlangen vieren om grenzen te doorbreken, bevredigen onze vurige behoefte aan de speelse creativiteit en de ongedwongen visuele expressie die we zoeken nu we deze tijd ingaan."

Image: courtesy of Pantone

Pantone lente/zomer 2022 kleurenpalet voor de Londense modeweek Pantone 14-5713 'Cascade' is een koel en verfrissend groen.

Pantone 16-1349 'Coral Rose' is een levendige bloementint met een energieke aanwezigheid die een gevoel van opwinding met zich meebrengt. Pantone 18-4143 'Super Sonic' een levendig blauw dat "elektrisch in intensiteit" is.

Pantone 12-0825 'Popcorn' is een helder en vrolijk geel dat warmte uitstraalt. Pantone 13-2004 'Potpourri' is een luchtig en fris pastelroze.

Beeld: Pantone

Pantone 17-1928 'Bubblegum' is een opvallend roze dat een boodschap van speelsheid en positiviteit uitstraalt.

Pantone 18-1160 'Sudan Brown' is een natuurlijk rijk bruin dat verbonden is met het buitenleven. Pantone 15-0549 'Fragile Sprout' is een scherp limoengroen dat visueel in het oog springt.

Pantone 14-3612 'Orchid Bloom' is een tint die doet denken aan onze liefde voor bloemen.

Pantone 18-1307 'Coffee Quartz' is een smaakvol bruin dat zowel voor basic als glamoureuze looks bruikbaar is. ## Pantone lente/zomer 2022 klassieke kernkleuren voor LFW

De tien opvallende kleuren voor LFW staan naast vijf klassieke, seizoensloze tinten "waarvan de veelzijdigheid een lange levensduur uitdrukt," voegt Pantone eraan toe.

Beeld: Pantone

Pantone 11-1001 'White Alyssum' is een zuiver en verhelderend wit dat door de chaos snijdt en inspeelt op een "verlangen naar gemakkelijke en moeiteloze eenvoud".

Pantone 15-1304 'Humus' is een smaakvolle, pragmatische klassieker die troost geeft en welzijn bevordert.

Pantone 15-6316 'Fair Green' is een kalmerend en herstellend groen.

Pantone 14-4104 'Northern Droplet' is een lichtgrijs dat een gevoel van rust opwekt.

Pantone 18-4004 'Poppy Seed' is een diepgrijs dat tijdloze vertrouwdheid uitstraalt.

SS22 London Fashion Week vs New York Fashion Week

Het kleurentrendrapport van Pantone voor de London Fashion Week voor lente/zomer 2022 volgt op zijn voorspellingen voor de New York Fashion Week eerder deze maand , waar de kleuren zoete, bleke pasteltinten omvatten, naast een levendig geel, een hot pink, en een vurig rood, evenals een diep paars en rustige tinten.

*Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.*