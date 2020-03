Parijse Men en Haute Couture Week afgelast

Parijse Me...

Gezien de internationale reisrestricties en de huidige situatie in Frankrijk wegens het coronavirus, heeft de Fédération de la haute couture et de la Mode (FHCM) bekendgemaakt zowel Paris Men’s Fashion Week als de Haute Couture Week af te lasten. Eerder deze week waarschuwde de Franse minister-president voor een extreem hoge piek in het aantal coronabesmettingen.

Parijse modeshows gecanceld wegens coronavirus

De Parijse mannenmodeweek stond gepland van 5 tot 9 juli. Momenteel zoeken ontwerpers naar alternatieve manieren om alsnog hun collecties te tonen.

”We moeten harde besluiten nemen om de veiligheid en gezondheid te garanderen van medewerkers van modehuizen en anderen uit de industrie”, zo laat de FHCM weten in een persbericht.

Daarnaast stelt de FHCM het volgende: “We werken actief samen met onze leden om mogelijke alternatieven te vinden. Verdere details geeft de federatie niet.

Een mogelijkheid is om de shows digitaal te houden, zoals de Shanghai Fashion Week doet in samenwerking met Alibaba. Het coronavirus heeft het ‘resort seizoen’ praktisch stilgelegd en nu ziet het ernaar uit dat ook de lente/zomer mannen- en coutureweek eraan moeten geloven.

Foto’s: Alain Jocard / AFP