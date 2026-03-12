Paris Fashion Week: Litkovska presenteert collectie geïnspireerd op de oorlog in Oekraïne
De Oekraïense ontwerpster Lilia Litkovska, dit jaar onderdeel van de Paris Fashion Week-kalender, presenteerde haar eerste show op dinsdag, de laatste dag van de herfst-winter 2026-editie voor damesmode.
Lilia Litkovska legt uit dat de gedeconstrueerde kleding en outfits in combinatie met motorlaarzen zijn geïnspireerd op de gebeurtenissen in haar door oorlog getroffen thuisland. De modellen lopen met hoofdlampen op de catwalk. De inspiratie ontstond tijdens een wandeling van haar studio in Kyiv (Oekraïne) naar huis, in totale duisternis en ijzige kou.
“Ik had een zaklamp en er waren ook mensen aan de overkant van de straat. Het is moeilijk uit te leggen, maar je voelt je niet alleen. Je voelt een gevoel van verbondenheid in die absolute duisternis. We kruisten onze lichtbundels, en het was als een dialoog, een stille dialoog”, vertelt ze.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
