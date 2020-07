Paris Fashion Week Men: Top vijf online presentaties AW21

De eerste online Paris Fashion Week heeft video’s aan elkaar geschakeld in een formaat dat ver weg staat van een klassieke modeshow. Niet iedereen was even gecharmeerd van de nieuwigheden. Sommige critici waren teleurgesteld over de vorm van de presentaties, vonden ze te veel op commerciële campagnes lijken, of vonden dat ze niet genoeg kleding lieten zien Anderen daarentegen, waardeerden het creatieve momentum dat merken en makers lieten zien om hun collecties op een andere manier te tonen.

FashionUnited heeft vijf presentaties uitgelicht. De criteria? Een makkelijk leesbaar kledingstuk, een formaat dat niet lijkt op reclame, een bepaalde innovatie en, meer suggestief, de spanning.

Het meest verrassende: Hermès

Het merk dat de Fashion Week mocht aftrappen was Hermès. De video boeide met een verrassende enscenering terwijl de video vasthield aan de tijdgeest. De opvoering, gefilmd door theaterregisseur Cyril Teste, bestond uit een mise-en-scene hoe het er backstage aan toe ging bij de opnames.

Het meest in het oog springend: Y/Project

Deze video heeft veel weg van een tutorial. In een drieluik verschijnen drie aangeklede modellen, waarna stylisten de outfits aanpassen om de modellen een nieuwe look te geven. De video bevat geen geluid, de gebaren van de stylisten zijn voldoende om de aandacht te trekken.

De meest Parijse: Etudes

Het Franse merk Etudes, opgericht door het trio Jérémie Egry, Aurélien Arbet en José Lamali, liet een video zien in opeenvolgende shots, waarbij het beeld door de straten van de Franse hoofdstad dwaalde. Het resultaat is charmant en tovert een glimlach op je gezicht wanneer voorbijgangers op de hoek van een straathoek worden verrast door de camera.

De meest virtuele: Cool TM

Als jong luxelabel Cool TM toonde 360-graden video, met lusten voor het oog te over. Het beeld dwaalt rond de hoeken van een Parijse fotostudio: modellen wachten op hun beurt, anderen poseren, technici en visagisten zijn druk aan het werk. Het is een rauwe vertoning van wat er zich achter de schermen afspeelt. Het merk heeft geen moeite gedaan om de camera goed te positioneren, de enscenering is strak gestructureerd en bruist van de energie met psychedelische boventonen.

Het meest poëtische: J.M. Weston

Deze presentatie stond niet op de planning van de FHCM, maar verdient het door zijn verhalende kracht hier vermeld te worden. De video begint met een lange tekst die in de eerste persoon is geschreven, in het Frans en vervolgens in het Engels. De auteur is Olivier Saillard, leider kunst, beeld en cultuur van het modehuis J.M. Weston. De man die enkele jaren bij het Mode- en Textielmuseum voor Decoratieve Kunsten (Musée de la Mode et du Textile des Arts Décoratifs) en vervolgens Palais Galliera heeft doorgebracht, vertelt over zijn reis als modehistoricus.

Dit project is opgedeeld in twee hoofdstukken, genaamd "Marche ou Rêve". Het project geeft zijn ware talent voor storytelling weer. Na de tekst gaat de eerste video verder met een slow-motion in zwart-wit, de camera wijst naar voeten die op het zand van een strand stappen, met een paar JM Weston schoenen aan.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.FR, en is vervolgens vertaald naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.