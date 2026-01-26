Paris Fashion Week Mens: De FW26-collecties onder de loep

Wie had verwacht dat deze Fashion Week de grenzen zou verleggen, komt bedrogen uit. Het Herfst-Winter 2026 seizoen is geworteld in een tastbare realiteit en kiest voor zekerheid. Merken proberen niet de mode van morgen uit te vinden, maar kleden de man van vandaag. Dit doen ze door hun signatuur te bevestigen met concrete en rationele stukken. Een terugblik op enkele van de meest opvallende shows.

Louis Vuitton: Meer dan alleen kleding

Louis Vuitton FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bij Louis Vuitton trok het decor meer de aandacht dan de collectie zelf, die bestond uit functionele en pretentieloze kleding. Midden op de set stond een prefab huis, ontworpen door Pharrell Williams, dat de droom van een luxe woning uitbeeldde. Een enscenering bedoeld om de naam Louis Vuitton te vestigen als een cultureel merk, waarbij kleding slechts één van de vele elementen is.

IM Men: mode die omhult

IM Men FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

IM Men, het merk van de Japanse groep Issey Miyake dat in 2021 werd gelanceerd, deed wat ervan werd verwacht: ruime mode met vakkundig berekende plooien die de technische visie van de Japanse ingenieurs weerspiegelt.

De productgerichte aanpak van het merk (IM komt van ‘im product’, een merk van Issey Miyake uit de late jaren zeventig) kwam tot uiting in grote, comfortabele jassen, alsof ze uit dekbedden waren gesneden. Daarnaast waren er capes gemaakt van een opeenstapeling van zachte sjaals, muts-stola's en een veelheid aan omhullende stukken die de koukleumen zullen bekoren.

Jeanne Friot: “It’s never too late to fight fascisme”

Jeanne Friot. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Er waren dit seizoen niet veel ontwerpers die van de catwalk een platform voor protest en activisme maakten. Jeanne Friot onderscheidde zich dan ook vooral door haar queer mode, gepresenteerd door dansende modellen met een strijdlustige choreografie, trouw aan haar genderless visie.

“Als reactie op de hedendaagse pogingen om lichamen te fixeren – ze te vormen, leesbaar, volgzaam en genormaliseerd te maken – viert de show de beweging”, stond in de show notes van haar Herfst-Winter 2026 collectie.

Met deze show versterkt Jeanne Friot haar positie als spreekbuis voor minderheden. Ze toont haar boodschap op T-shirts met teksten als “It’s never too late to fight fascism” (al te koop in de webshop van het merk). De designcodes van het huis waren ook krachtiger en intenser: de met pailletten bedekte tartan, kilts die langer of breder worden en haar iconische stukken gemaakt van riemen, die in bijna elk silhouet te zien waren. Van bustierjurken en de kraag van een jas tot een bomberjack, een rok en lieslaarzen.

Dries Van Noten: Een parallel met de Dior-stijl van Jonathan Anderson

Dries Van Noten FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tegen de oversized trend in, opende de show hier met een getailleerde jas. Dit deed denken aan de dandy en aristocratische sfeer die Jonathan Anderson introduceerde met zijn eerste mannenshow voor Dior in 2025. Maar net als bij Dior, zorgde Julian Klausner, de artistiek directeur, ervoor dat de verfijnde uitstraling werd gemoderniseerd met casual details. We zien de aanwezigheid van denim, hoeden in de stijl van een ‘Peruaanse muts’, broches met franjes, opgerolde mouwen, jacquards in felle kleuren en natuurlijk een overvloed aan prints, het handelsmerk van het merk.

Kenzo: Inzetten op heruitgaven

Kenzo FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Geen show dit seizoen voor Kenzo, maar een presentatie op paspoppen in de voormalige woning van Kenzo Takada, een huis in Japanse stijl in de wijk Bastille. Een waarschijnlijk goedkopere keuze die gepaard gaat met een creatieve aanpak die past bij de tijdgeest: een nadrukkelijke en geclaimde terugkeer naar de archieven van het huis.

Het persbericht spreekt voor zich, als een lijst voor een herbevoorrading: “De tijger, iconisch voor de Kenzo Jungle-collectie uit de jaren tachtig, keert terug en siert nu de overhemden”; “De tweekleurige neo-tailoring maakt een comeback en herinterpreteert archiefsilhouetten uit de jaren negentig, voor het laatst gezien in de Herfst-Winter 2022-collectie”; “De Kite-tas uit 1986 keert terug in een exacte replica en is verkrijgbaar in nieuwe versies van contrasterend color block-leer”.

Het resultaat is een collectie met preppy, draagbare en ingetogen accenten die duidelijk afstand neemt van de streetwear-cultuur, het handelsmerk van Nigo, artistiek directeur van Kenzo sinds 2021.

Dior: De jonge aristocratie als kerndoelgroep

Dior FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dior steekt zijn bedoelingen niet onder stoelen of banken. Het vlaggenschipmerk van de LVMH-groep en zijn creatief directeur, Jonathan Anderson, richten zich op de jonge aristocratie, oftewel de nieuwe wereldwijde elite, om hun collecties te verkopen. “Deze jonge aristocratie met een Dior-geest legt nieuwe stilistische verbanden, geleid door vreugde en spontaniteit, met geel, stekelig haar, geborduurde epauletten en een gevoel van eclectische weelde”, aldus de show notes.

In de mengelmoes van deze collectie met vaak glinsterende silhouetten, valt de aanwezigheid van verschillende jurken en rokken voor mannen op. Dit versterkt de gender-vrijheid die al aanwezig was in de vorige collectie van Jonathan Anderson (Lente-Zomer 2026). Een vrijheid die niet alleen gendergerelateerd is, maar ook stilistisch. Het neemt bewust afstand van een conservatieve aristocratie om beter aan te sluiten bij de wensen van een jeugd die meer verlangt naar ontspannen luxe dan naar het stijve driedelige pak van hun grootouders.

Ami Paris: Een collectie voor nu

Ami Paris FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De keuze voor een See Now Buy Now-strategie zou zeer logisch zijn geweest voor Ami Paris, wiens show een collectie presenteerde die even actueel als draagbaar is. “De collectie roept een echte garderobe op, representatief voor het leven, opgebouwd in de loop der tijd”, aldus de show notes. Deze concrete aanpak vertaalde zich in alledaagse kleding die aansluit bij de trends van nu. Zo zagen we oversized jassen, wijde broeken, gestreepte overhemden en klassieke truien; kortom, niets revolutionairs, maar wel veel praktische stukken.

Jacquemus: De codes worden vastgezet

Jacquemus FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het Franse merk sloot de Parijse modeweek af met een collectie die trouw is aan zijn DNA: een pakkende titel (“Palmier” oftewel palmboom), een sensueel silhouet en een vleugje humor (het palmboomkapsel bestaat uit een paardenstaart die recht overeind op het hoofd wordt gedragen).

Net als bij andere merken, legt Jacquemus de nadruk op de huiscodes, zelfs met expliciete verwijzingen naar de archieven. In deze Herfst-Winter 2026-collectie zagen we geometrische vormen terug in ronde hoeden en afgeronde schouders. De kinderlijke geest kwam naar voren in een confettipatroon van rood, blauw, geel en zwart. De aansluitende vormen waren, volgens de show notes, een nieuwe interpretatie van de “La Bomba”-collectie.

Maar naast het herhalen van de codes, diende het evenement ook om een prijspositionering en legitimiteit ten opzichte van de luxegiganten te rechtvaardigen. Het merk noemt zijn (gerenommeerde) leveranciers, Maison Février en Maison Lemarié, in het persbericht en schuwde het gebruik van complexe materialen (taf, struisvogelveren, rocaille-borduurwerk) niet.