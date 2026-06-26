Paris Fashion Week SS27 streetstyle: zo trotseert het modepubliek de hittegolf

Na Milaan Fashion Week verplaatst de internationale modekaravaan zich naar Paris Fashion Week, waar tijdens de SS27-editie niet alleen de collecties de aandacht trekken. Ook buiten de shows biedt het straatbeeld volop inspiratie. Met temperaturen die oplopen tot zo’n 36 graden wordt functionaliteit een belangrijk uitgangspunt voor bezoekers, al gaat dat niet ten koste van stijl. Van luchtige silhouetten en ademende materialen tot speelse stylingtrucs: dit zijn de streetstyletrends die de Parijse hittegolf definiëren.

Ontknoopt

Het klassieke katoenen overhemd krijgt tijdens Paris Fashion Week een nonchalante update. Oversized blouses worden niet volledig dichtgeknoopt, maar juist deels geopend om meer luchtigheid te creëren. Opvallend is de styling waarbij uitsluitend de onderste knopen worden losgemaakt, waardoor het silhouet losser oogt en een subtiele split ontstaat.

Streetstyle Paris Fashion Week Menswear SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De bermudashort

De bermudashort behoort inmiddels tot de vaste garderobe van het modepubliek. De ruimvallende pasvorm zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen, terwijl de lengte een gekleder alternatief biedt voor kortere shorts. Op straat verschijnen varianten, voornamelijk in tailoringstoffen en katoen, vaak gecombineerd met een katoenen of linnen overhemd, polo’s of een tanktop voor een uitgebalanceerd silhouet.

Streetstyle Paris Fashion Week Menswear SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Statementtassen met een knipoog

Accessoires zorgen voor een dosis humor binnen het straatbeeld. Opvallende tassen trekken de aandacht door hun speelse vormgeving of grafische prints. Zo verschijnt een tas van Louis Vuitton die de illusie wekt open te vallen, terwijl een Dior Book Tote is uitgevoerd met een illustratie van Rupsje Nooitgenoeg.

Streetstyle Paris Fashion Week Menswear SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Crochet als zomerse textuur

De luchtige structuur maakt crochet tot een logische keuze tijdens hoge temperaturen. In Parijs wordt de trend zowel minimalistisch als uitgesproken gedragen, variërend van neutrale tinten tot kleurrijke patronen.

Streetstyle Paris Fashion Week Menswear SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Metallics vangen het zonlicht

Onder de felle Parijse zon komen metallic kleurige stoffen volledig tot hun recht. Zilverkleurige en spiegelende afwerkingen reflecteren het licht en voegen extra dimensie toe aan een look. Van glanzende rokken tot metallic accessoires: de trend onderstreept hoe glanzende materialen zich moeiteloos laten vertalen naar de daggarderobe.

Streetstyle Paris Fashion Week Menswear SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Slippers

Flipflops zetten hun opmars voort. Nu kledingvoorschriften op de werkvloer steeds verder vervagen – uitzonderingen daargelaten – worden slippers vaker gecombineerd met formele kledingstukken als blouses en pantalons. Zo ontwikkelt het van oorsprong informele schoeisel zich tot een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse garderobe.

Streetstyle Paris Fashion Week Menswear SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Sportshirts buiten het sportveld

De invloed van sportswear houdt aan. Jerseys en sportshirts van ademende, technische materialen sluiten naadloos aan bij de hoge temperaturen en worden gecombineerd met tailoring of luxe accessoires.