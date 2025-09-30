Paris Fashion Week van start met een ‘historische’ editie

Paris Fashion Week voor damesmode gaat deze maandag van start met de jongste merken en een show van Saint Laurent vol sterren, in aanloop naar de meest langverwachte evenementen. Dior, Chanel en Loewe, met nieuwe creatieven aan het roer, zorgen voor een ‘historische’ editie.

Na New York, Londen en Milaan presenteren honderd merken hun lente-zomer 2026-collecties tot 7 oktober.

Deze editie is beslissend na de ongekende veranderingen bij enkele van de meest prestigieuze merken. Er zijn twaalf nieuwe ontwerpers in een poging de luxesector, die met economische moeilijkheden kampt, een impuls te geven. “Het is een historische modeweek,” vertelt Claire Thomson-Jonville, hoofdredacteur van Vogue France, aan AFP.

Beroemde ambassadeurs

Victor Weinsanto en de Belgische Julie Kegels trapten maandag af. Kegels presenteerde tijdens haar debuut op het officiële catwalkprogramma een collectie met veel transparantie, gecombineerd met satijnen stoffen en glanzende details in een pastelpalet. Tijdens de show, die plaatsvond onder het spoor van de Parijse metro en werd bijgewoond door de Spaanse zangeres Rosalía, ontbraken de teensokken van de ontwerpster niet. De Belgische ontwerpster staat bekend om haar kousen die de hiel bloot laten en met een bandje tussen de tenen worden vastgehouden.

‘s Avonds zorgde Saint Laurent voor een sensatie in de Trocadéro-tuinen. Tegenover de Eiffeltoren presenteerde Anthony Vaccarello zijn nieuwe collectie aan een publiek vol sterren, waaronder Madonna, Carla Bruni Sarkozy en Renée Zellweger.

De collectie bestond uit wijde jurken met ruches, transparante trenchcoats en silhouetten volledig in zwart of bruin leer. Rechte rokken en grote jassen in tinten blauw, rood of diep oranje contrasteerden met witte hortensia's die de initialen YSL van het merk vormden.

Buiten de officiële kalender presenteerde L'Oréal Paris een gratis en openbare modeshow op het stadhuisplein in het centrum van Parijs. Dit gebeurde met hun beroemdste ambassadeurs: van Jane Fonda – in zilver en met geheven vuist – en Andie MacDowell, tot Eva Longoria en Viola Davis, en ook Kendall Jenner en Ariana Greenblatt.

De lat ligt hoog

De komende dagen is het wachten op de meest langverwachte momenten, zoals de eerste modeshow van Matthieu Blazy voor Chanel op 6 oktober. Blazy, een 41-jarige Frans-Belgische ontwerper, verliet de creatieve leiding van Bottega Veneta. Hij neemt het stokje over van Virginie Viard, de rechterhand van Karl Lagerfeld, die in 2019 de artistieke leiding van het Franse modehuis op zich nam.

Jonathan Anderson presenteert op 1 oktober zijn eerste damescollectie voor Dior. Deze 41-jarige Noord-Ier was elf jaar lang de artistiek directeur van het eeuwenoude Spaanse merk Loewe, dat hij radicaal vernieuwde.

Loewe is een ander langverwacht debuut, van het Amerikaanse duo Jack McCollough en Lazaro Hernandez, die zijn aangesteld om Anderson te vervangen. De oprichters van het New Yorkse bedrijf Proenza Schouler hebben een zware taak, nadat hun voorganger het Spaanse merk tot een verkoop- en ontwerpsucces maakte.

Loewe is een huis in lederwaren dat dateert uit 1846 en werd opgericht in Madrid. Het is momenteel onderdeel van de Franse luxegroep LVMH en combineert tot nu toe vakmanschap met avant-garde. Jarenlang waren de shows van Loewe een rendez-vous voor sterren als Timothée Chalamet, Pedro Almodóvar en Tilda Swinton. Verschillende van deze sterren waren ambassadeurs van het merk.