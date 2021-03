Paris Fashion Week: vijf trends voor herfst/winter 2021

Net nu de dagen langer en lichter worden, presenteren de ontwerpers alweer hun collecties voor herfst/winter 2021-22. Dit seizoen vond de Paris Fashion Week virtueel plaats. De modehuizen presenteerden hun creaties in de vorm van online presentaties.

Voor deze fashion films gingen de ontwerpers op zoek naar het bijzondere in het alledaagse. Een van de weinige shows met publiek was die van Coperni, waarbij gasten vanuit hun eigen auto's konden toekijken. De show vond plaats op de parkeerplaats van de AccorHotels Arena in Parijs en de gasten zorgden zelf voor de belichting. Balmain zocht letterlijk de 'runway' op, of om preciezer te zijn de hangar van Air France op vliegveld Paris-Charles de Gaulle. En Isabel Marant presenteerde haar collectie tussen de futuristische bogen van een oude parkeergarage in een voorstad van Parijs.

Nood maakt vindingrijk. Dat blijkt niet alleen uit de locatiekeuze, maar ook uit de inspiratiebronnen die men voor trends heeft gebruikt. Bij gebrek aan beurzen en face-to-face-gesprekken, zoeken ontwerpers inspiratie in dingen die ze al kennen. Zodoende zijn sommige trends gerecycled en overgezet naar het jaar 2021, en zijn andere verder doorontwikkeld.

Welke dat zijn, leest u hier.

1. De blote buik

Het was een kwestie van tijd. De vroege jaren 2000 kondigden zich al een tijdje aan als trend en nu zijn ze echt helemaal terug. Dat is vooral te zien aan een van de belangrijkste kenmerken van die periode: de taille komt lager te zitten en de buik mag weer bloot blijven. Broeken zitten lager, zij het niet zo laag als in de jaren '00, en er ligt weer meer focus op de heupen. Bij Balmain zat de broek zelf weliswaar op taillehoogte, maar werden de heupen wel optisch benadrukt met zware gouden kettingen.

Bij Coperni was de navel van de modellen zichtbaar en zat de broek iets boven de heup. Sébastien Meyer en Arnaud Vaillant combineerden glam en workwear-invloeden met sportkleding en strass-bling uit de jaren '00.

Virginie Viard koos bij Chanel ook voor een zichtbare midriff, deels verhuld met mesh, en benadrukte de taille met kettingriemen op de buik, die soms ook afzakten tot op de heup. Voor Chanel een redelijk gedurfde en trendy collectie die de doelgroep verjongt zonder de klassieke klant uit het oog te verliezen.

Foto's: Balmain, Coperni, Chanel – HW21-collecties via Catwalkpictures (van links naar rechts)

2. De jaren zeventig

De jaren zeventig kwamen overal in terug: leren jassen, wijd uitlopende broeken, Studio 54-glam enzovoort. Bijna elke collectie had wel jassen en blazers van zwart leer: bij Marine Serre en Chloé in de vorm van patchwork en een lappenlook, bij Altuzarra via een ensemble van een leren broek en een leren jasje in de kleur ossenbloed, en bij Courreges in de meest uiteenlopende leervarianten.

Olivier Rousteing blies bij Balmain een jaren '70-patroon uit de archieven weer nieuw leven in en verfraaide de collectie met een PB-alloverpatroon. Ook bij Versace werd er een logopatroon geïntroduceerd met de naam 'La Greca', dat werd verwerkt in een complete look in diverse kleuren. Ook bruin- en kakitinten, slip-overs en brede kragen deden denken aan de jaren '70.

Foto's: Balmain, Isabel Marant, Marine Serre – HW21-collecties via Catwalkpictures (van links naar rechts)

3. Quilten en steppen

Gabriela Hearst presenteerde gequilte jassen in haar eerste collectie voor Chloé, in samenwerking met de Sheltersuit Foundation. Ze heeft voor deze collectie materialen uit oude collecties geüpcycled en combineert op die manier mooi met maatschappelijk verantwoord. De quilt-trend is al in volle gang en dit kwam onder meer terug in diverse dekenachtige jassen. Jonathan Anderson koos bij Loewe ook voor gestepte jassen met een quiltlook, die een stukje cocooning meenemen van binnens- naar buitenshuis. Bij Cecilie Bahnsen waren er zelfs gestepte en gewatteerde jurken in pastelkleuren te zien, en Miu Miu presenteerde een complete collectie met gestepte items, van skipakken tot body's.

Foto's: Chloe, Loewe, Cecilie Bahnsen – HW21-collecties via Catwalkpictures (van links naar rechts)

4. Hoofddoeken

De show van Versace stond niet in de officiële kalender van de Paris Fashion Week, maar vond wel tegelijkertijd plaats, namelijk op 5 maart. Een van de opvallendste accessoires bij deze show waren de hoofddoeken die de vrouwelijke én mannelijke modellen droegen.

Ook bij Dior en Koché droegen de modellen zijden doeken op hun hoofd, zij het bij die laatste wel onder een baseballcap.

Foto's: Koché, Dior, Versace – HW21-collecties via Catwalkpictures (van links naar rechts)

5. Zwart, Wit en Shocking Pink

Valentin Yudashkin, Masha Ma en Givenchy presenteerden (bijna) geen andere kleuren dan zwart en wit. Bij veel andere ontwerpers was zwart de basisnoot die de andere kleuren, zoals Shocking Pink, nog meer liet stralen. Hoewel zwart en wit allebei geen echte trend zijn, is het wel goed om ze hier te noemen, omdat ze staan voor de hamvraag die zeker na een crisisjaar interessant is: kies je als ontwerper voor klassieke en tijdloze kleuren of voor vrolijk en optimistisch? Hierover bleken de meningen verdeeld.

Shocking Pink is voor altijd verbonden aan Elsa Schiaparelli, die een parfum vernoemde naar deze kleurtint en die zich daarmee duidelijk afzette tegen de tijdloze elegantie van een Coco Chanel. Daniel Roseberry presenteerde namens het modehuis een indrukwekkende collectie waar de bedenkster ongetwijfeld ook enthousiast over zou zijn geweest. Hij bracht in deze collectie een ode aan Blonde Ambition van Madonna en de meest iconische looks van Grace Jones en bekroonde het geheel met surrealistische gouden sieraden.

Ook bij Lanvin kwam de kleur terug in een herenpak en in cocktailjurken. Er werd een soort remake gemaakt van een clip van 'Rich Girl' van Gwen Stefani uit 2004, waarin we een groep vrienden decadent zien feestvieren in een hotel in Parijs. Behalve van de jaren '00 zelf was er ook een hoogstpersoonlijk gastoptreden van rapster Eve.

Isabel Marant presenteerde een trui met een opvallende roze kraag, roze kleppen en roze mouwen, en daarnaast borduurwerk en een blouse in die kleur. En ook bij Chanel, Balmain en Miu Miu speelde roze een gastrol.

Foto's: Givenchy, Schiaparelli, Masha Ma – HW21-collecties via Catwalkpictures (van links naar rechts)

Homepagebeeld: Loewe HW21 via Catwalkpictures

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands.