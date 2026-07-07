Paris Haute Couture Week van start met debuten van Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga en Duran Lantink voor Gaultier

De haute couture keert deze maandag terug naar de Franse hoofdstad met de start van een nieuwe editie van de Paris Haute Couture Week. Het evenement, van maandag tot en met donderdag, staat in het teken van de langverwachte debuten van Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga en Duran Lantink voor Jean Paul Gaultier. Dit zijn de belangrijkste hoogtepunten van een programma vol nieuwe namen, welkome terugkomers en opvallende afwezigen.

In navolging van de recente Paris Men's Fashion Week, sluit dit evenement het eerste deel van het tweede grote presentatieblok van het jaar af, voordat het hectische tempo van de industrie in september weer wordt hervat. Dit is de tweede editie van de Paris Haute Couture Week in 2026, na het evenement van afgelopen januari. De modeweek keert terug naar de Franse hoofdstad om de meest verfijnde collecties van toonaangevende merken en modehuizen voor het komende herfst/winter 2026/2027 seizoen te presenteren.

In totaal presenteren 30 modehuizen en ontwerpers hun nieuwste Haute Couture-collecties. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 28 deelnemers in januari en de 27 in juli vorig jaar. De organisatie is in handen van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Dit benadrukt het levendige en dynamische karakter van de Parijse en internationale Haute Couture-scene. De line-up van deze editie bestaat, volgens de regels, uit acht leden van de Chambre Syndicale de la Haute Couture, vier internationale 'Corresponding Members' en 18 'Guest Houses'. Dit laatste is een privilege dat de FHCM verleent aan zowel Franse als internationale modehuizen.

Debuut voor Pierpaolo Piccioli bij Balenciaga, Duran Lantink bij Gaultier en Maria Grazia Chiuri bij Fendi

De kalender van deze editie staat, naast vaste namen als Schiaparelli, Dior en Chanel, weer vol met verwachte debuten, welkome terugkomers en opvallende afwezigen. De belangrijkste hoogtepunten zijn de debuten van Pierpaolo Piccioli als creatief directeur van het historische Spaanse huis Balenciaga en Duran Lantink als creatief directeur van Jean Paul Gaultier. Dit laatste merk is een sleutelspeler in het portfolio van de Spaanse mode- en beautymultinational, de Puig-groep.

Wat betreft de debuterende ontwerpers en merken: op woensdag 8 juli presenteert Pierpaolo Piccioli zijn eerste Haute Couture-collectie voor Balenciaga. Dit volgt op zijn aanstelling als creatief directeur in mei 2025 en de presentatie van zijn debuutcollectie in oktober van dat jaar. Op dezelfde dag presenteert Duran Lantink zijn eerste Haute Couture-collectie voor Gaultier, na zijn benoeming tot nieuwe creatief directeur van het merk van de Puig Group in april 2025. Deze aanstelling was significant, aangezien Lantink de eerste vaste creatief directeur van het huis is sinds het pensioen van de oprichter.

Naast deze twee grote namen, zijn er nog twee nieuwkomers op de kalender van de Paris Haute Couture Week. Dit zijn het gelijknamige modehuis van de Indiase ontwerper Manish Malhotra, die de woensdag afsluit, en Standing Ground, het merk van de Ierse ontwerper en LVMH Prize-winnaar van 2024, Michael Stewart. Stewart presenteert de voorlaatste show op de openingsdag, maandag 6 juli.

Bij de terugkerende namen zien we de Nederlandse ontwerpster Iris Van Herpen, die na haar afwezigheid in januari weer op de officiële kalender staat. Ook het couturehuis ArdAzAei, opgericht in Stockholm door de Zweeds-Iraanse ontwerpster Bahareh Ardakani en de Zweedse ontwerper Johannes Falk, keert terug, evenals de gevierde ontwerpster Adeline André. André, aan het hoofd van haar gelijknamige modehuis, sluit het programma op donderdagmiddag af. Ze was ook afwezig in januari en keerde in juli 2025 terug na een afwezigheid van drie seizoenen.

Tot slot de afwezigen. Verschillende merken en ontwerpers van de editie van januari 2026 nemen deze keer niet deel, waaronder Gaurav Gupta, Julien Fournié, Phan Huy, Miss Sohee en Valentino. Na de aanstelling van Alessandro Michele als nieuwe creatief directeur in maart 2024, heeft Valentino gekozen voor één Haute Couture-collectie per jaar. Deze wordt afwisselend gepresenteerd met de jaarlijkse Haute Couture-collectie van Balenciaga. Beide merken zijn verbonden aan de Kering-groep, die in 2023 een belang van 30 procent in Valentino verwierf. De lijst van grote afwezigen wordt aangevuld door Giambattista Valli, die daarmee een volledig jaar afwezig is op de Parijse Haute Couture-kalender. Het merk herstructureert nadat de Italiaanse ontwerper de volledige controle terugkreeg. Ook de Spaanse ontwerpster Juana Martín is afwezig, waarmee ze een heel jaar niet op de officiële kalender heeft gestaan. Het is afwachten of de ontwerpster, net als in januari, een collectie buiten het programma presenteert. Vooralsnog is er geen show aangekondigd.

Het historische Romeinse huis Fendi verdient ook een speciale vermelding. Het merk was voor het laatst te zien op de officiële kalender in januari 2024. Na het debuut van Maria Grazia Chiuri als creatief directeur tijdens de Milan Fashion Week in februari, neemt Fendi ook deze keer niet deel. Deze afwezigheid wordt echter gecompenseerd door een presentatie buiten de kalender om. Chiuri presenteert haar eerste Haute Couture-collectie voor Fendi op donderdag 9 juli in de Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) in Rome. Dit markeert het Haute Couture-debuut van de Romeinse ontwerpster voor het LVMH-huis. Het dient ook als opmaat voor de opening van de tentoonstelling 'After un percorso di lavoro. Fendi/Karl Lagerfeld 1985. After steps through work' op vrijdag in dezelfde GNMAC. De tentoonstelling belicht de creatieve relatie tussen het Italiaanse huis en couturier Karl Lagerfeld van 1985 tot zijn dood. Het is open voor publiek van 10 juli tot 25 oktober 2026. Gasten van de show kunnen de tentoonstelling na afloop privé bezichtigen.

Schiaparelli Haute Couture herfst/winter 2026 Parijs & Iris van Herpen Haute Couture herfst/winter 2026 Parijs Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Officieel showschema Paris Haute Couture Week – herfst/winter 2026/2027

6 juli (maandag) 10:00h – Schiaparelli

11:00h – Imane Ayissi**

12:00h – Iris Van Herpen*

13:00h – Georges Hobeika**

14:30h – Christian Dior

16:00h – Julie de Libran**

17:00h – Rahul Mishra**

18:30h – Standing Ground**

20:00h – Ardazaei**

7 juli (dinsdag) 10:00h – Chanel

13:30h – Alexis Mabille

14:30h – Stéphane Rolland

15:30h – RVDK Ronald van der Kemp**

17:00h – Germanier**

18:00h – Giorgio Armani Privé*

20:00h – Ashi Studio**

8 juli (woensdag) 10:00h – Yuima Nakazato**

11:30h – Balenciaga**

12:30h – Franck Sorbier

13:30h – Robert Wun**

14:30h – Elie Saab*

16:00h – Viktor&Rolf*

17:30h – Jean Paul Gaultier

18:30h – Zuhair Murad**

20:00h – Manish Malhotra**

9 juli (donderdag) 10:00h – Celia Kritharioti**

11:30h – Peet Dullaert**

13:00h – Rami Al Ali**

14:30h – Aelis**

16:00h – Adeline André

In het kort De Paris Haute Couture Week vindt plaats van 6 tot en met 9 juli 2026. Er worden herfst/winter 2026/2027 collecties van 30 modehuizen en ontwerpers gepresenteerd.

Deze editie staat in het teken van de verwachte Haute Couture-debuten van Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga en Duran Lantink voor Jean Paul Gaultier, evenals de toevoegingen van Manish Malhotra en Standing Ground.

Er zijn opvallende afwezigen zoals Valentino, Giambattista Valli en Juana Martín. Fendi presenteert haar Haute Couture-collectie, de eerste onder leiding van Maria Grazia Chiuri, buiten de officiële kalender in Rome.

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