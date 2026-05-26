Pas Normal Studios werkt samen met Salomon

Pas Normal Studios en het Franse outdoormerk Salomon lanceren een gezamenlijke crossover-collectie voor het lente/zomer 2026-seizoen.

De lijn combineert het technische wieler-DNA en de designcodes van de experimentele T.K.O.-lijn van Pas Normal Studios met de performance-expertise van Salomon, zo meldt het Deense wielerlabel maandag. Centraal in de samenwerking staat het zogenaamde ‘GRVL’-concept: een hybride performance-schoen met carbontechnologie, speciaal ontwikkeld voor de overgang tussen asfalt en gravel. De collectie wordt aangevuld met een lichtgewicht hardloopvest, de ‘Race Skin 2 Running Vest’.

“Met SS26 T.K.O. wilden we de verschillende grafische ideeën van het seizoen samenbrengen in een gezamenlijke taal”, legt Karl-Oskar Olsen, medeoprichter en creatief directeur van Pas Normal Studios, uit. “Het uitgangspunt was de natuurlijke beweging tussen verschillende disciplines, waaruit geleidelijk een hybride concept is ontstaan. Het kleurenpalet doet denken aan stoffige, zanderige ondergronden, die contrasteren met de felle gele zon en het blauw van de lucht.” Visueel kenmerkt de collectie zich door een minimalistische, functionele esthetiek met zilvergrijze, reflecterende heat-transfer-details.

De collectie is vanaf 27 mei verkrijgbaar in de winkels van Pas Normal Studios, bij geselecteerde retailers en in de eigen webshop van het merk.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.