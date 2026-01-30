Patagonia pleit voor stop op extra ICE-financiering

Outdoormerk Patagonia heeft Amerikaanse wetgevers opgeroepen om tegen verdere financiering van Immigration and Customs Enforcement (ICE) te stemmen. In brieven aan senatoren waarschuwde CEO Ryan Gellert voor de ‘militarisering van onze steden’ en stelde hij dat extra budgetten hebben bijgedragen aan een ‘patroon van geweld’ dat kwetsbare gemeenschappen onevenredig hard treft.

ICE is een Amerikaanse federale dienst die verantwoordelijk is voor het opsporen, arresteren en uitzetten van mensen zonder verblijfsvergunning.

Volgens Gellert moet het Congres ingrijpen om de uitvoerende macht ter verantwoording te roepen. “Het Congres heeft de macht om verandering af te dwingen, en dat begint met het stoppen van verdere ICE-financiering als hefboom voor een koerswijziging die mensen beschermt,” schreef hij, aldus Fashion Network die de brief heeft ingezien.

De oproep volgt op spanningen rond Operation Metro Surge, een grootschalige ICE-operatie in Minneapolis waarbij recent twee Amerikanen omkwamen bij confrontaties met federale agenten. Het bedrijfsleven reageerde tot dusver terughoudend. CEO’s van meer dan zestig in Minnesota gevestigde bedrijven, waaronder Target, General Mills en Best Buy, riepen in een open brief op tot de-escalatie en samenwerking tussen lokale, staats- en federale autoriteiten, aldus Fashion Network.

In een interne boodschap erkende Targets nieuwe CEO Michael Fiddelke dat het geweld onwijs pijnlijk is voor de gemeenschap. Gellert bekritiseerde daarnaast de communicatie van federale autoriteiten, die volgens hem het publiek misleiden over de dodelijke incidenten met Renée Good en Alex Pretti voordat een onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.