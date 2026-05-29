Patagonia versus Pattie Gonia: Alles over de rechtszaak tussen het outdoormerk en de drag-milieuactivist

Een dragqueen en milieuactivist, een outdoorkledingbedrijf met een miljardenomzet en een handelsmerkgeschil dat online voor veel ophef zorgt. De rechtszaak van Patagonia tegen klimaatactivist en performer Pattie Gonia is snel uitgegroeid tot een van de meest gevolgde juridische gevechten in de mode-industrie.

Maar wie is Pattie Gonia precies? Waarom spant Patagonia een rechtszaak aan? En waarom raakt de zaak online zo'n gevoelige snaar?

Allereerst: wie is Pattie Gonia?

Pattie Gonia is de drag-persoonlijkheid van Wyn Wiley, een performer, milieuactivist en community-organisator uit Oregon. Wiley staat bekend om de combinatie van outdoocultuur en klimaatactivisme. In de afgelopen jaren heeft Pattie Gonia een grote online aanhang opgebouwd met wandelcontent, milieucampagnes en drag-optredens in de natuur.

De activist heeft miljoenen dollars ingezameld voor non-profitorganisaties die zich inzetten voor het milieu. Dit gebeurde onder andere via grootschalige fondsenwervingsinitiatieven, zoals een wandeling van 100 mijl in volledige drag-outfit tussen Point Reyes National Seashore en San Francisco.

De naam Pattie Gonia is een woordspeling die verwijst naar Patagonië, de geografische regio die delen van Argentinië en Chili omvat. Deze regio inspireerde ook Yvon Chouinard, de oprichter van het outdoorkledingbedrijf Patagonia, die het merk in de jaren zeventig lanceerde. Naarmate het platform van Pattie Gonia groeide, namen ook de samenwerkingen, merchandise en merkgebonden activisme-campagnes toe, waardoor de performer uiteindelijk in het vaarwater van Patagonia kwam.

Hoe is het juridische geschil begonnen?

Patagonia heeft in januari een rechtszaak aangespannen tegen Wiley wegens merkinbreuk bij de federale rechtbank van Los Angeles. Dit gebeurde nadat Pattie Gonia in september 2025 een merkaanvraag voor de naam indiende.

Volgens Patagonia markeert de aanvraag een verschuiving van parodie en activisme naar commerciële branding. Het bedrijf stelt dat de merkaanvraag, die betrekking heeft op kleding, promotie van activisme en entertainmentdiensten, verwarring kan veroorzaken bij consumenten. Daarnaast zou het de eigen merkbescherming van Patagonia kunnen verzwakken.

In de aanklacht stelt Patagonia dat Pattie Gonia branding, lettertypen en logostijlen gebruikt die te veel lijken op de eigen identiteit van het merk. Het bedrijf noemt ook voorbeelden van merchandise en promotiemateriaal die volgens hen de visuele branding van Patagonia nabootsen.

Patagonia eist een schadevergoeding van één dollar, naast de vergoeding van juridische kosten en een gerechtelijk bevel om verder gebruik van het handelsmerk te voorkomen.

Patagonia verklaarde in een eerdere verklaring: “Hoewel we dit liever niet hadden gedaan, is het noodzakelijk geworden om het merk te beschermen dat we de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd.” Het bedrijf voegde eraan toe dat het jarenlang heeft geprobeerd om tot een onderlinge oplossing met Pattie Gonia te komen voordat de rechtszaak werd aangespannen.

Pattie Gonia slaat terug

Maandenlang na het aanspannen van de rechtszaak bleef Pattie Gonia publiekelijk stil. Daar kwam deze week echter verandering in toen Wiley de zaak rechtstreeks aankaartte in een video op Instagram en een open brief deelde waarin Patagonia wordt opgeroepen de rechtszaak te laten vallen. Wiley zei: “Dit is geen merkconflict. Dit is een bedrijf dat een activist probeert uit te wissen.”

Wiley beschuldigt Patagonia ervan in te gaan tegen zijn eigen milieumissie en wijst op de jarenlange positionering van het bedrijf als leider op het gebied van duurzaamheid. In 2022 bracht Patagonia het eigendom van het bedrijf onder in een truststructuur die bedoeld is om de winst te bestemmen voor milieudoelen. Destijds verklaarde het bedrijf: “De aarde is nu onze enige aandeelhouder”.

Pattie Gonia is het ook niet eens met Patagonia's weergave van eerdere onderhandelingen tussen de twee partijen. Hoewel Patagonia beweert dat de gesprekken al enkele jaren lopen en pogingen omvatten om grenzen te stellen aan het merkgebruik, stelt Wiley dat er ‘geen brede overeenkomst’ was over het toekomstige gebruik van de dragnaam.

De performer verklaart verder dat de voorbeelden in de rechtszaak parodie zijn en geen inbreuk. “Drag is gebouwd op parodie, woordspelingen en grappen,” aldus Wiley, die eraan toevoegt dat Patagonia ‘zorgvuldig geselecteerde’ voorbeelden van fan-art en humoristische branding heeft gebruikt.

Hoewel Patagonia stelt dat de zaak niet gaat over identiteit, activisme of creatieve expressie, blijft Pattie Gonia van mening dat de rechtszaak niet alleen een artiestennaam bedreigt, maar een heel platform voor milieuactivisme.

Waarom heeft de rechtszaak zoveel aandacht gekregen?

Een groot deel van de ophef komt voort uit de vermeende tegenstrijdigheid tussen de milieuboodschap van Patagonia en de juridische stappen tegen een klimaatactivist wiens werk grotendeels overeenkomt met de waarden van het bedrijf.

Aanhangers van Pattie Gonia hebben de socialemedia-accounts van Patagonia overspoeld met oproepen om de rechtszaak te staken. Ook publieke figuren, waaronder drag-artiesten en komieken, hebben kritiek geuit op de timing van de zaak, zo vlak voor Pride Month.

Soortgelijke naamgeschillen zijn ook voorgekomen in de bredere drag-wereld. Meerdere artiesten werden eerder gedwongen hun naam te veranderen na merkconflicten, ondanks de lange geschiedenis van dragnamen gebaseerd op woordspelingen.

Voor Patagonia lijkt de kwestie echter te draaien om de langetermijncontrole over het handelsmerk. Het bedrijf stelt dat het toestaan van de merkregistratie van Pattie Gonia zijn vermogen om de naam Patagonia in de toekomst commercieel te verdedigen, zou kunnen verzwakken.

In een verklaring op Instagram zei Patagonia: “Het laatste wat we wilden was een juridisch gevecht met iemand die onze waarden deelt. Maar we moeten ons bedrijf en onze medewerkers beschermen.”