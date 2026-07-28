Patta-shirt van Nederlands Elftal opgenomen in collectie Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft het officiële pre-match shirt van het Nederlands Elftal, ontworpen door het Amsterdamse streetwearmerk Patta voor het WK voetbal 2026, opgenomen in de museumcollectie. Het shirt werd voorafgaand aan de WK-wedstrijden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gedragen tijdens de warming-up en is via de KNVB verworven, zo blijkt uit het persbericht.

Patta liet zich voor het ontwerp inspireren door de culturele diversiteit binnen het Nederlands Elftal. Het dessin bevat onder meer tulpen, leeuwen, stadsschilden en de Surinaamse ala kondre-ketting, die symbool staat voor verbondenheid en culturele diversiteit.

Volgens het museum onderstreept de toevoeging de veranderende betekenis van voetbalshirts. Waar ze ooit uitsluitend als sportkleding werden gezien, zijn ze uitgegroeid tot mode-items en een uiting van identiteit. Conservator mode Rosalie Sloof noemt het shirt een voorbeeld van hoe alledaagse mode maatschappelijke veranderingen weerspiegelt.

De introductie van het shirt maakte deel uit van de campagne Het Nieuwe Nederland van Nike, Patta en de KNVB. Die campagne zette sport, mode en culturele diversiteit centraal en leidde tot een bredere maatschappelijke discussie over representatie en nationale identiteit.