Paul Smith & CFDA selecteren Commission voor “&PaulSmith” samenwerking

Het merk Commission is door Paul Smith en de Council of Fashion Designers of America (CDFA) geselecteerd voor een partnerschap, zo kondigen Paul Smith en de CDFA aan in een persbericht.

Commission, dat in 2018 werd opgericht wordt geleid door de in New York gevestigde Dylan Cao en Jin Kay, zal hiermee verschillende vormen van steun gaan ontvangen. Ook zullen Dylan Cao en Jin Kay samen met Paul Smith een collectie gaan ontwerpen.

Een intern comité van de CFDA stelde eerder een shortlist op van opkomende ontwerpers die in aanmerking kwamen voor de samenwerking met Paul Smith. Hieruit werd Commission uiteindelijk - na een ontmoeting met de ontwerper Paul Smith in New York - geselecteerd.

De collectie die Commission met Paul Smith zal ontwerpen valt onder de &PaulSmith serie, waarbij Paul Smith steeds een collectie met een andere ontwerper creëert. Commission zal ook een beurs van de Paul Smith Foundation, mentorschap van Paul Smith en toegang tot nieuwe zakelijke contacten ontvangen. Met het initiatief hopen Paul Smith en CDFA ontwerptalent uit achtergestelde gemeenschappen kansen te bieden.

De keuze ging volgens het persbericht naar Commission wegens “de duidelijke creatieve synergie tussen de twee merken en het potentieel voor positieve impact met de persoonlijke begeleiding van Paul”. Commission focust zich op het herdefiniëren en deconstrueren van de visuele Oost-Aziatische cultuur, door “verder te kijken dan de typische Aziatische motieven”, staat er verder over het jonge merk vermeldt.