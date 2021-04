Pauline Cousseau, co-CEO Polette "Stilstaan is het slechtste wat je kunt doen in tijden van crisis"

"De productie van een bril kost minder dan 10 euro. Dus waarom 500 euro betalen?" Dat is het eerste wat je leest als je op de website van het Europese brillenmerk Polette komt.

Het bedrijf werd 10 jaar geleden gelanceerd door Pauline Cousseau en Pierre Wizman, twee Franse expats die geschokt waren toen ze zagen hoe laag de verkoopprijzen van brillen waren in China, waar ze elkaar ontmoetten, en waar veel grote brillenmerken hun monturen produceren.

In tegenstelling tot traditionele opticiens, die net als moderetailers voorraden aanhouden, werkt Polette met een direct-to-consumer model, waarbij de klant online koopt en de bril rechtstreeks van de fabriek naar zijn huis wordt gestuurd. Door alle tussenpersonen tussen de fabrikant en de klant over te slaan, houdt het bedrijf zijn prijs laag: de goedkoopste bril kost 15 euro.

Het in Nederland gevestigde bedrijf ging oorspronkelijk van start als webwinkel, maar heeft sindsdien een aantal showrooms geopend in grote Europese steden, waaronder Londen, Parijs, Amsterdam en Brussel, waar shoppers hun ogen kunnen laten testen de monturen bekijken. Het bedrijf heeft nog drie steden gekozen waar in de nabije toekomst nieuwe showrooms komen.

FashionUnited sprak met Polette's mede-oprichter en co-CEO Pauline Cousseau over de online-first strategie van het bedrijf, de uitbreiding naar nieuwe markten gedurende de pandemie, en de lancering van de eerste duurzame collecties.

Beeld: Pauline Cousseau

Kunt u iets vertellen over de uitbreidingsplannen van Polette?

Pauline Cousseau:”We zijn in september 2020 in Spanje van start gegaan met een website en we bereiden ons nu voor om in de komende maanden websites te lanceren in Duitsland en Italië. Daarna zijn we van plan om onze digitale showrooms te openen in Madrid, Milaan en Berlijn.”

Weet u al wanneer deze showrooms opengaan?

”Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen, de situatie met het coronavirus is daarvoor nog te onzeker. We hebben nog geen datum, omdat we niet weten wanneer de mensen weer een normaal leven kunnen leiden.”

Hoe zijn de reacties op de Spaanse website?

”We zijn blij met het resultaat. We zijn nog niet zo bekend in Spanje - de markt was niet erg groot voor ons merk, maar sinds de lancering van de website daar hebben we gezien dat onze producten het daar goed doet.”

”De Spaanse markt is niet gemakkelijk: er wordt minder online gekocht vergeleken met andere landen en je kunt in Spanje al brillen voor zeer lage prijzen vinden. Ik ben dus erg blij met de eerste resultaten die we hebben gezien.”

Polette hanteert een vrij gedurfde expansiestrategie in een tijd waarin veel merken zich wat terughoudender opstellen. Wat is de achterliggende gedachte?

”De gedachte was heel simpel: een crisis biedt kansen. Ons bedrijfsmodel is altijd gericht op volledig online verkopen, rechtstreeks van de fabriek naar de klant, dus de pandemie was een goede groeikans voor ons nu mensen nauwelijks meer naar buiten gaan om te winkelen.”

”In deze tijden van crisis en angst, is stilstaan het ergste wat je kunt doen. Je moet in beweging blijven, kansen zoeken en investeren. Daarom zijn wij zeer dynamisch en actief, en op zoek naar nieuwe mogelijkheden.”

En een deel van die strategie is het openen van showrooms?

”Ja. Veel brillenbedrijven zoals Ace & Tate en Jimmy Fairly zijn ook online begonnen en daarna overgegaan op bijna 100 procent retail. Wij waren en zullen altijd een online bedrijf blijven. Daarmee bedoel ik dat we niet vanuit winkels verkopen. We hebben showrooms waar bezoekers naartoe kunnen komen, en dan kopen ze online.”

”Ik geloof dat de toekomst online is, maar ik geloof ook dat mensen in de toekomst toegang willen tot dit soort omgevingen, zoals een mooie showroom waar je het product en het merk echt kunt ervaren. Daarom ligt onze focus op showrooms als deze in heel Europa en flagships in elke grote stad.”

Beeld: Polette showroom

Wat is de impact van het coronavirus op uw showrooms?

”Vorig jaar hebben we onze showrooms in elk land drie maanden moeten sluiten, maar onlangs heeft elke Europese regering gezegd dat opticiens een essentiële dienst zijn, dus we hebben ze kunnen heropenen. We hebben maximaal 5 tot 8 mensen tegelijk in de showrooms.”

”Zoals je je kunt voorstellen, zijn die locaties nu niet meer wat ze geweest zijn, en dat is triest om te zien. Veel van die locaties zijn heel hard getroffen tijdens de gezondheidscrisis, maar we hebben gekozen voor showrooms op heel trendy locaties en we hebben daar trouwe bezoekers, dus we zien nu al bezoekers in de rij staan voor onze showrooms om Polette weer te ervaren.”

U opende uw showroom in Londen een jaar geleden. Hoe gaat het sindsdien in het Verenigd Koninkrijk?

”Ik kan niet ingaan op de cijfers van afzonderlijke markten, maar we zijn tevreden met onze prestaties in het VK. Veel mensen uit de sector zeiden ons dat je het in Londen en het VK ofwel heel goed doet of faalt, er is geen middenweg. Toen we februari 2020 onze winkel in Oxford Street openden, was het een drukte van belang. We hadden ook een heleboel influencers die met ons samenwerkten. We hebben echt een geweldige start gemaakt.”

”Een paar weken later was er de lockdown, dus de activiteit ging meteen omlaag. Het is frustrerend omdat we het gevoel hebben dat we vorig jaar verloren hebben. Maar het is nog steeds een zeer goede markt en het merk en de prijsstelling slaan aan.”

En hoe gaat het met jullie grootste markten Frankrijk en België?

”Die doen het erg goed. De mensen daar houden van het merk en we zien een gestage groei, dus geen klachten.”

En uw thuismarkt Nederland?

”Nederland is een geweldige plek om het merk te ontwikkelen. Onze eerste showroom ging in 2016 open en we zien dat bezoekers in de rij staan en dat veel meer Nederlanders onze naam kennen. Nederlanders houden van betaalbare producten, maar ze vinden kwaliteit en de service ook heel belangrijk. Dus over het geheel genomen zijn we na vier jaar hier heel blij om ze Polette te zien dragen.”

In november 2020 lanceerde Polette haar eerste duurzame collectie gemaakt van eco-acetaat. Kunt u me daar iets over vertellen?

”We hebben vorig jaar onze eco-acetaat glazen gelanceerd, die voor 61 procent op biobasis zijn. Ze zijn gemaakt van zaden en bevatten minder dan 1 procent DEP [Diethylftalaat]. De monturen zijn na 150 dagen al voor 60 procent biologisch afbreekbaar. De volgende stap is om ze 100 procent biologisch afbreekbaar te maken. Daar wordt nu aan gewerkt.”

”We hebben ook een gerecyclede collectie gelanceerd, gemaakt van de restanten en resten van acetaat. Ik ben erg blij met deze collectie omdat we hebben moeten vechten om dit duurzame product te maken met de hulp van onze producenten en fabrieken. Ik ben erg onder de indruk van het team dat verantwoordelijk is voor dit project en hun prestatie.”

”We zijn ook het eerste merk dat dit doet en we hadden geen grote investeerders om op terug te vallen, maar het is gelukt, we hebben het voor elkaar gekregen. Daar ben ik erg trots op.”

Beeld: Polette eco-acetate collection

Heeft u nog meer duurzaamheidsdoelen voor de toekomst?

”We willen volgend jaar volledig duurzaam zijn. Dat betekent niet alleen onze monturen, maar ook onze accessoires, de verpakking, alles. Ik denk dat duurzaamheid op dit moment een van de sterkste waarden van ons bedrijf is.”

Als u vooruit kijkt, wat ziet u dan voor de komende jaren?

”We willen marktleider worden in de brillenindustrie. We hebben grote plannen voor expansie in de toekomst. Op dit moment richten we ons vooral op innovatie. We hebben bijvoorbeeld al een mobiele app met een virtuele probeerfunctie voor de monturen. We willen dit soort functies blijven ontwikkelen, zodat we een operationeel systeem hebben waarmee bezoekers en klanten volledig onafhankelijk zijn, zodat ze door de website kunnen navigeren en toegang krijgen tot alle informatie die ze nodig hebben en vervolgens kunnen kopen. Klanten schakelen vrij makkelijk en consumeren kritisch, dus we willen altijd verbeteren wat we aanbieden.”

Als u terugkijkt op 10 jaar Polette, wat zijn dan bijzondere hoogtepunten?

”De opening van een showroom in Parijs was heel emotioneel voor mij. Ik ben Française en een showroom openen op dezelfde plek waar ik vroeger als klein meisje met grote glinsterende ogen naartoe ging, was een enorm succes. Maar dat geldt ook voor Londen. Ik kon niet geloven dat een meisje van het Franse platteland een showroom in Oxford Street had geopend. Om mijn familie en vrienden bij de opening te zien, dat was een heel bijzonder moment.”

Afbeelding hoofdartikel: Polette eco-acetaat collectie

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.