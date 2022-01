PFW: Bianca Saunders debuteert met experimentele collectie

De Londense ontwerpers en winnares van de Andam 2021 Award Bianca Saunders heeft haar debuut gemaakt op de Paris Fashion Week met een FW22 collectie die experimenteert met snit, beweging en driedimensionale (3D) elementen.

Een aantal opvallende stukken in de mannencollectie zijn vervormde ruitjesprints, die een bijna optisch illusie-achtig patroon creëren op tops en broeken.

De wikkeltechnieken die in de hele lijn worden gebruikt, fungeren ook als zintuiglijke hersenkrakers, waarbij Saunder experimentele snijtechnieken toepast om abstracte jassen en jacks te creëren die conventionele silhouetten tarten. Een soortgelijke techniek wordt toegepast op een gewatteerde jas die zowel een pullover als een gilet lijkt, opnieuw spelend met typische visuele elementen.

Beeld: Bianca Saunders FW22

Ook broeken nemen deze experimentele kijk over en verschuiven het perspectief van oversized snits door middel van technische plooien en ingenaaide naden. Zelfs maatbroeken krijgen een dramatische verschuiving, waarbij designelementen van de voorkant naar de achterkant en de zijkant van de broek worden gebracht.

Beeld: Bianca Saunders FW22

Oversized truien en leren jacks tonen verder Saunders’ verlangen om te spelen met snitten, coupenaden en meer. Sommige stukken zijn doelbewust gewikkeld en gekanteld in een poging om "een meer natuurlijke anatomie" te volgen, naast de kenmerkende gerolde schouderontwerpdetails van de ontwerper die in eerdere collecties zijn verschenen.

In een persbericht zei Saunders over de ontwerpen: "Ik wil dat de collectie tijdloos is - het kan nu zijn, het kan het verleden zijn, het kan de toekomst zijn. Het gaat niet alleen om één persoon - ik wil dat iedereen er een deel van zichzelf in terugziet".

Beeld: Bianca Saunders FW22

DIt artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.