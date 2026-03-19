PFW FW26 kleurentrends: kobalt, chartreuse, en ook grijs
Tegen een achtergrond van verontrustend wereldnieuws, biedt Paris Fashion Week een korte ontsnapping aan de onophoudelijke nieuwsstroom. Deze sfeer is ook terug te zien op de catwalks, waar ontwerpers kiezen voor verzadigde kleuren zoals wijnrood, paars, kobaltblauw en heldergeel. Sarah Burton, die haar derde collectie voor Givenchy presenteert, baseert haar palet op de rijke pigmenten van oude meesters, door critici omschreven als ‘lichtgevend maar somber’. Als contrast tonen ontwerpers ongebruikelijke tinten oker, mosgroen en zuurgeel/groen die een onverwachte impuls geven aan de aardse kleuren.
Wijnrood
Rijke tinten wijnrood stralen luxe uit op diverse stoffen, van delicate ajourbreisels tot wol en chiffon. Ontwerpers presenteren de kleur zowel in complete looks als in combinatie met grijs en wit voor contrast. Voor Gaultier komt Duran Lantink met een bijzonder dramatische interpretatie, waarbij hij wijnrood fluweel combineert met technische elementen en imitatiebont in geel- en bruintinten.
Paars
Een rijke paarse tint verschijnt dit seizoen op veel Parijse catwalks. Net als wijnrood wordt de kleur gebruikt in complete looks en gecombineerd met andere kleuren, met name neutrale tinten. Bij Akris toont Albert Kriemler een chiffon jurk in een opvallend paars-naar-rood ombré.
Kobaltblauw
Naast wijnrood en paars verschijnt er een derde verzadigde kleur op de Parijse catwalks: kobaltblauw. De veelzijdigheid van de kleur is onmiskenbaar en komt terug in diverse stoffen, van bouclé en wollen gabardine tot leer.
Heldergeel
Ontwerpers tonen ook een verzadigde tint heldergeel. De levendige kleur zorgt voor energie en moderniteit, wat resulteert in opvallende catwalkmomenten. Ontwerpers gebruiken de kleur vaak onverwacht in combinatie met zwart en grijs. Bij Givenchy toont Sarah Burton bijvoorbeeld gele jurken met bandjes in combinatie met opvallende zwarte accessoires.
Okertinten
Oker is een opvallende kleur op de PFW-catwalks en versterkt de voorkeur van het seizoen voor rijke, aardse tinten. De tint verschijnt op tactiele herfststoffen, zoals soepel suède voor bovenkleding, gestructureerde wollen gabardine en comfortabel breiwerk. Vaak wordt het gestyled in monochrome looks om de diepte te benadrukken. In andere gevallen combineren ontwerpers het aardse geel met klassieke herfstneutralen zoals camel en beige, of met donkere basiskleuren zoals zwart en chocoladebruin. De kleur voegt zo warmte en visuele rijkdom toe zonder het algehele palet te overheersen.
Mosgroen
Mosgroen verschijnt dit seizoen in onverwacht vloeiende interpretaties, ver verwijderd van de gebruikelijke functionele associaties. In plaats daarvan passen ontwerpers de aardse tint toe op doorschijnende en gedrapeerde stoffen, wat zorgt voor een zachter en sensueler karakter. De kleur is verwerkt in avondkleding-silhouetten, waaronder jurken in Griekse stijl, blouses met een overslag gecombineerd met strakke broeken, en nauwsluitende breisels.
Zuurgeel-groen
Een ongebruikelijk neongroen-geel geeft een scherpe impuls aan de verder aardse paletten van het seizoen. De ietwat afwijkende tint, ergens tussen neongroen en fel chartreuse, voelt bewust ontregelend. Ontwerpers gebruiken het om een flits van moderniteit en visuele spanning toe te voegen aan de herfstlooks.
