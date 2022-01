PFW: Herenmode en Haute Couture schommelen nog tussen verschillende uitvoeringen

Het officiële programma voor de Paris Fashion Week herenmode is op maandag 10 januari online gepubliceerd. Veel modehuizen hebben ervoor gekozen geen fysieke shows te organiseren. Haute Couture aarzelt nog.

Men verwachtte de grote terugkeer van fysieke gebeurtenissen voor het begin van 2022 De huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus verplichten ons nog even geduld te hebben. De meeste mannenmodemerken hebben het onmogelijk gevonden een show te organiseren terwijl het aantal besmettingen in verband met de Omicron-variant blijft toenemen. Daarom hebben zij hun toevlucht genomen tot (uitgenodigde) presentaties die meer bevorderlijk zijn voor de uitvoering van de coronamaatregelen. Dit geldt vooral voor jonge labels en middelgrote merken, maar ook voor grotere huizen zoals Ungaro, Isabel Marant of agnès b.

Desondanks hebben de grote huizen besloten zich te bevrijden van de door de pandemie opgelegde beperkingen door een show te organiseren die zal worden gepresenteerd op uitnodiging, maar ook in de vorm van een livestreaming die openstaat voor het grote publiek. Aangezien de nieuwe digitale gewoonten de afgelopen twee jaar hun waarde hebben bewezen, hebben de huizen besloten met dit formaat door te gaan. De show zal dus gegarandeerd uitgevoerd worden bij Louis Vuitton (die twee shows op dezelfde dag zal organiseren), Dior Hommes, Hermès, Loewe, Dries Van Noten en Kenzo. In totaal zullen 17 van de 76 huizen op de officiële kalender een fysieke show organiseren, geven 29 de voorkeur aan een fysieke presentatie en nemen 30 genoegen met een louter digitale presentatie.

Haute Couture: een nog voorlopige kalender

In de Haute Couture-sferen is de besluiteloosheid ook de orde van de dag. Het officiële programma van de voorjaarscollecties van 2022 zou in de week van 3 januari online gaan, maar de FHCM (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) stelt nog steeds een voorlopige kalender voor op haar website van aanstaande maandag, 10 januari. De reuzen van de Haute Couture zoals Dior, Chanel, Valentino, Fendi of Jean Paul Gaultier, Stephane Rolland en Alexandre Vauthier houden hun modeshows ook daar, bijna tegelijkertijd met een livestream (met uitzondering van Chanel, dat 's morgens om 10 uur een catwalkshow presenteert en de stream om 14 uur uitzendt). De meeste andere modehuizen vallen terug op het digitale formaat: Dat is het geval voor de Libanese ontwerpers Rabih Kayrouz, Georges Hobeika, Zuhair Murad, maar ook voor Christophe Josse, Julie de Libran of het jonge talent Charles de Vilmorin. Opgelet: Paco Rabanne en Alaïa glippen tussen de twee kalenders door om op zondag 23 januari hun prêt-à-portercollectie voor vrouwen te presenteren.

Eerder deze maand maakte Giorgio Armani bekend zijn shows in Parijs en Milaan te annuleren. Vandaag liet JW Anderson ook weten de show in Milaan te annuleren als gevolg van de stijgende coronabesmettingen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.