PFW Womenswear: voorlopig schema voor september 2026

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) maakt deze vrijdag het voorlopige schema voor de Paris Fashion Week voor damesmode bekend. Nieuwe toevoegingen zijn onder andere Maxhosa Africa en Alexandra Golovanoff.

Dit seizoen staan er in totaal honderdeen modehuizen op het voorlopige officiële schema van de FHCM. Het programma, dat loopt van 28 september tot 6 oktober 2026, omvat 68 catwalkshows en 33 presentaties.

Nieuwkomers en terugkerende huizen

Het schema voor de lente/zomer 2027-collecties omvat verschillende nieuwe merken.

Het huis Maxhosa Africa presenteert zijn collectie als een catwalkshow. Het merk, gevestigd in Johannesburg, is in 2010 opgericht door Laduma Ngxokolo en haalt inspiratie uit de traditionele esthetiek van Xhosa-kralenwerk. Het maakte eerder al deel uit van het officiële FHCM-schema.

Het merk Alexandra Golovanoff houdt een presentatie aan het begin van de modeweek, op dinsdag 29 september.

Ontwerpster Fidan Novruzova onthult haar creaties ook tijdens een presentatie op de eerste dag van de modeweek.

Daarnaast keren verschillende grote namen uit de industrie terug op het officiële schema voor deze editie.

Op het schema van de catwalkshows keren Casablanca, Christopher Esber, Ester Manas, Maison Margiela, Sacai en Valentino terug.

In het presentatieformat voegen de merken Didu, Leonard Paris en Xuly Bët zich weer bij het officiële schema.

Meruert Tolegen en Victoria Valette bij Sphère

Naast de evenementen op het officiële schema is de Sphère-showroom geopend in het Palais de Tokyo van 30 september tot 6 oktober 2026. Het vaste initiatief heeft als doel opkomende merken in de industrie te ondersteunen en te begeleiden.

Voor deze nieuwe sessie verwelkomt de showroom twee nieuwe merken: Meruert Tolegen (een halve finalist voor de LVMH Prize 2025 en gevestigd in New York) en Victoria Valette (een in Parijs gevestigd merk dat in 2024 werd gelanceerd). Andere jonge labels die aan dit evenement deelnemen zijn onder andere Maison J. Simone, Matho, Riz Poli en Sevali. Ontwerpers Vautrait en Weinsanto, die ook op het voorlopige officiële schema van de Paris Fashion Week staan, zijn eveneens in de showroom te zien.

Tot slot is in de Sphère-showroom het merk Act N°1 te zien, een initiatief dat deel uitmaakt van een samenwerking met de Camera Nazionale della Moda Italiana.