Phoebe Philo’s langverwachte eigen merk wordt in september gelanceerd

De langverwachte eerste collectie van Phoebe Philo’s gelijknamige merk zal in september van dit jaar onthuld worden. Dat is vandaag te lezen in de eerste post op de Instagram pagina van het nieuwe modehuis. De collectie zal in diezelfde maand ook al online te verkrijgen zijn, op phoebephilo.com.

“We gaan in juli 2023 open voor inschrijving en kijken ernaar uit om dan weer contact op te nemen", zo is er verder te lezen in de post.

Eerste collectie langverwacht nieuw modehuis Phoebe Philo in september getoond

In juli van 2021 werd bekend dat Phoebe Philo met behulp van modehuis LVHM een eigen modemerk zou gaan starten. Philo vertelt destijds aan WWD dat het modehuis “geworteld is in exceptionele kwaliteit en ontwerp”.Meer details lieten nog lange tijd op zich wachten.

Maar, achter de schermen zat Philo zeker niet stil en nam ze stilletjes al een aantal grote namen uit de industrie aan voor haar merk. Zo zou vorig jaar Patrik Silén, Harvard Business School alumni en voormalig hoofd strategie bij Asos.com, zijn binnengehaald als hoofd bedrijfsvoering. Verder zou ze volgens bronnen van het WWD bij Balenciaga een denim designer en een hoofd werkplaats gestrikt hebben en in zee zijn gegaan met een voormalig personeelsmanager van Burberry.

De Britse modeontwerper is het meest bekend om haar functie bij het Franse modehuis Celine, waar ze tien jaar lang de creatief directeur was. Ze wist het merk met een voornamelijk minimalistische esthetiek te verjongen en de populariteit ervan enorm te groeien.

Ook bij modehuis Chloé, waar ze tot 2006 werkte, zorgde Philo voor een groot succes. Philo startte in 1997 bij Chloé als onderdeel van het ontwerpteam van toenmalige hoofdontwerper Stella McCartney, een voormalig klasgenoot van haar tijd aan het Central Saint Martins. Toen McCartney vertrok, nam Philo het stokje van haar over.

In haar functies heeft ze een enorme volgersgroep opgebouwd, waarvan velen tot op vandaag de dag loyaal zijn gebleven. De verwachting voor het nieuwe merk en de eerste collectie is dan ook groot. De eerste Instagram post riep vrijwel onmiddellijk een golf aan reacties op van journalisten, artiesten en ontwerpers die allen op hun eigen manier hun enthousiaste anticipatie uitte.