Pierre Cardin trekt naar Taipei Fashion Week met Young Designers Competition en show

Historische merken positioneren zich steeds vaker als educatieve bakens voor jongere generaties. Dergelijke samenwerkingen kunnen echter beide kanten op gaan; erfgoed kan helpen bij het overdragen van lang bestaande vaardigheden aan opkomende ontwerpers, die op hun beurt merken nieuwe perspectieven kunnen bieden om relevant te blijven. Dit idee stond centraal bij de lancering van Pierre Cardin’s Young Designers Award, waarvan de eerste editie in 2022 plaatsvond ter ere van het 100-jarig bestaan van het modehuis.

Dit jaar vond de meest recente editie plaats in Taipei, Taiwan, waar tijdens een ceremonie, als onderdeel van de Taipei Fashion Week, bekend werd gemaakt dat Cody Chen van Shu (van Te University) de Grand Prix winnaar was van de achtste editie van de prijs. Deelnemers werd gevraagd om Cardin's "space age"-identiteit opnieuw uit te vinden en deze ontwerpcodes op eigen wijze te interpreteren. Vervolgens werd deze lijst teruggebracht tot een handvol finalisten, die werden geselecteerd om deel te nemen aan een eendaagse designworkshop onder leiding van senior ontwerpers van Pierre Cardin's Parijse studio.

Tijdens elke stap wist Chen zich te onderscheiden door de kwaliteiten te tonen waar Pierre Cardin-president, Rodrigo Basilicati-Cardin, naar op zoek is bij de prijswinnaars. Hij viel op tussen de 36 kandidaten van verschillende grote Taiwanese universiteiten. In een gesprek met FashionUnited voorafgaand aan de ceremonie, die mede georganiseerd werd door het Ministerie van Cultuur en het Ministerie van Economische Zaken van het land, zei Basilicati-Cardin: "[We zoeken naar] persoonlijkheid. Ik geef er ook de voorkeur aan als ze, in hun aard, een beetje lijken op [het merk]; qua kleur en geometrie, maar niet alleen dat. We moeten een [iconisch] model van verre kunnen herkennen."

Basilicati-Cardin met Young Designer Award Taipei winnaar Cody Chen. Credits: Pierre Cardin / Taiwan Textile Federation.

Cody Chen wint Young Designers Award Taipei 2024

Chen voegt zich bij ontwerpers als Sung Eun Park, uit Zuid-Korea, en Jerónimo David Rosas González, uit Mexico, die ook erkend zijn via deze prijs. Deze twee ontwerpers kwamen, als onderdeel van het programma, naar de Parijse basis van Pierre Cardin voor een drie maanden durende stage. Zoals Basilicati-Cardin opmerkte, worden velen van hen zelfs vaste leden van het Pierre Cardin-team, wat het belang onderstreept van deze opkomende talenten voor het Frans-Italiaanse merk. Taiwan staat in dit opzicht vooral bekend om zijn talentvolle, karaktervolle individuen, die volgens Basilicati-Cardin de vrije geest van de creatieve sector in het land weerspiegelen.

Chen’s overwinning kwam slechts enkele dagen nadat de zevende winnaar, Wang Yujin, in Peking, China, werd aangekondigd. Tijdens een ceremonie werd niet alleen Pierre Cardin's terugkeer naar het land gevierd, maar ook de start van de Aziatische etappe van de "wereldtour" van het merk - Taiwan was de tweede stop. Via deze tour brengt Basilicati-Cardin, die ook de artistiek directeur van het merk is, een selectie van Pierre Cardin’s nieuwste collecties naar consumenten wereldwijd via modeshows die tevens als prijsuitreikingen dienen. Het biedt het merk bovendien de kans om hun gerichte concept "design is voor iedereen, ongeacht rijkdom of armoede" te demonstreren, zoals omschreven in een persbericht.

Hoewel een groot deel van de tentoongestelde collectie al eerder te zien was tijdens de meest recente editie van de Paris Fashion Week, blijft het merk vasthouden aan deze "new look". Deze koers wordt geleid door Basilicati-Cardin, die in 2020 het roer van het bedrijf overnam na het overlijden van de naamgever. Sindsdien werkt Basilicati-Cardin aan een vernieuwing van het merk, waarbij hij aanvankelijk afstand nam van de schijnwerpers van de modeweek om de toekomst van Pierre Cardin te heroverwegen. Pas begin 2023 keerde het merk terug naar de catwalk in Parijs, dit keer met een "space-age"-uitstraling in de ontwerpen, waarmee het afstand nam van de traditionele couture, maar het futurisme behield dat ooit in de vroege dagen van het merk te zien was.

Pierre Cardin voorzitter, Rodrigo Basilicati-Cardin. Credits: Pierre Cardin / Taiwan Textile Federation.

Om deze merkvernieuwing kracht bij te zetten, zal de wereldtour van Pierre Cardin jaarlijks doorgaan voor de belangrijke licentiemarkten van het merk, waarbij Taiwan een essentiële stop is op deze reis. Hier, net als in andere operationele markten, vertrouwt het merk sterk op een licentiemodel, een bedrijfsstructuur die de overleden Pierre Cardin tijdens zijn leven sterk promootte en waar Basilicati-Cardin nog steeds achter staat.

Pierre Cardin’s wereldtour brengt vernieuwde identiteit internationaal

In Taiwan heeft Pierre Cardin bijvoorbeeld licenties uitgegeven voor acht productcategorieën, waaronder confectie-herenkleding, die in ongeveer 45 locaties wordt verkocht, voornamelijk warenhuizen, en beddengoed en woonaccessoires, die verkrijgbaar zijn via onafhankelijke retailpartners. Volgens Basilicati-Cardin is een dergelijke opzet essentieel voor de fundamenten van het bedrijf. Hij zei: "Toen ik vier jaar geleden deze functie opnam, begon ik het [bedrijf] een beetje te veranderen, maar niet veel, omdat het licentiesysteem, voor mij, fantastisch is. Het stelt me in staat om me te concentreren op het modehuis in Parijs, waar we één boetiek hebben als motor van creativiteit, maar toch een constante link behouden met lokale ontwerpteams."

De voordelen gelden ook voor Taiwan, zoals opgemerkt door plaatsvervangend minister van cultuur, Sue Wang, die in een toespraak tijdens de ceremonie zei: "Dank u voor het presenteren van zo'n prachtige show die een toekomst en een gevoel van verantwoordelijkheid uitstraalt. Het is een zeer bijzondere ervaring. Ik ben erg blij om te zien dat Pierre Cardin blijft opereren in Taiwan en deze jeugdprijs heeft ingesteld om meer Taiwanese jongeren aan te moedigen zich in te zetten voor [deze industrie]. We hopen ook dat we via deze samenwerking en deze uitwisseling onze jonge ontwerpers kunnen helpen naar internationale podia te gaan."

De volgende editie van de Pierre Cardin Young Designer Award zal voor het eerst in Europa plaatsvinden, waarbij een Parijse editie in december de winnende deelnemer zal aankondigen. Aanmeldingen hiervoor staan momenteel open voor alle ontwerpers boven de 18 jaar die hun bachelor- of masteropleiding in modeontwerp afronden. Uit 60 geselecteerde kandidaten voor de workshop zullen 10 ontwerpers worden gekozen om naar Rome, Italië, te gaan voor het finalevenement, waar drie winnaars worden bekendgemaakt.

Vertegenwoordigers van de Taiwan Textile Federation en Pierre Cardin met finalisten van de Young Designer Award Taipei 2024. Credits: Pierre Cardin / Taiwan Textile Federation.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.