Pinterest maakt trendvoorspellingen voor 2024 bekend

Terwijl de nieuwste trends elkaar in een razend tempo opvolgen, blijft Pinterest voorop lopen: het lifestyle-technologiebedrijf heeft zijn voorspellingen onthuld voor de trends van 2024 op het gebied van onder meer beauty en mode.

De trendvoorspelling is gebaseerd op een analyse van verschillende zoekalgoritmen, gegenereerd door bezoekers van het platform. De bijna 500 miljoen gebruikers van Pinterest bieden inzicht in datgene wat op dit moment massaal in de belangstelling staat én wat er binnenkort op de radar zal verschijnen bij consumenten van meerdere generaties.

En het platform heeft zelden ongelijk gehad. Een van de belangrijkste trends die voor 2023 werd voorspeld, was de opkomst van ultravrouwelijkheid in de mode. Sindsdien heeft die trend zich gemanifesteerd in uitbundige strikken, kanten motieven en luchtige stijlen die zowel te zien zijn op de catwalk tijdens de fashion weeks als op sociale media.

Modevoorspellingen

Bow Stacking Credits: Pinterest

Het komende jaar zal de vrouwelijke waanzin doorgaan met ‘Bow Stacking’. Dankzij een toename van 190 en 180 procent in zoekopdrachten als ‘Strikoutfit’ en ‘Strikketting’ zal de liefde voor het strikdetail in 2024 voortduren – à la populaire merken als Sandy Liang. De trend zal zich manifesteren op een ‘ongebreidelde, maximalistische manier’, waarbij het accessoire terugkomt als versiering in kapsels, schoenen, tassen en in algehele looks.

Wat mannelijke mode betreft, constateert Pinterest de opkomst van de ‘Eclectic Grandpa’ in 2024. Vooral onder Gen Z en boomers zal de trend ‘opacore’ worden omarmd, door aan hun garderobe ‘excentrieke en expressieve elementen voor mensen op leeftijd’ toe te voegen, aldus het rapport. Deze nostalgische stijl, met retro-items en gelaagde vesten in jaren 70-achtige tinten, kon rekenen op een toename in het aantal zoekopdrachten van 130 procent.

De waardering voor alles wat met vintage te maken heeft, vindt ook zijn weg naar upcycling-trends. Het laat het verlangen zien van consumenten om niet alleen tweedehands kleding, maar ook tweedehands materialen op een creatieve manier te ontdekken. Vergelijkbaar met de de doe-het-zelf-rage van de jaren 2010 lijkt ‘Give a Scrap’ het opkomende modeproject voor zowel boomers als Gen X. Zoekopdrachten als ‘zero waste naaipatronen’ en ‘overgebleven stof’ stegen met 80 procent. Een teken dat consumenten steeds meer worden aangetrokken tot een persoonlijke benadering van mode, met gewoonten die duurzaamheid bevorderen.

Hot Metals Credits: Pinterest

Metallic kleuren zullen zeer gewild zijn in 2024, naast metaalkleurige sieraden en avant-gardistische mode. “Metallics zullen in 2024 hun weg vinden naar de mainstream, waarbij Generatie Z en millennials hun neutrale kleuren inruilen voor iets dat wat meer hardcore is”, schreef Pinterest in het rapport. Populaire zoekopdrachten als ‘metalen korset’ en ‘zilveren kettingen in lagen’ duiden op een groeiende belangstelling voor metalen hardware, maar ook voor aluminium meubels en metallic nagellakeffecten.

De ‘Make it Big’-trend versterkt ook de groei van metallics, waarbij het winkelend publiek op zoek gaat naar gedurfdere, dikkere silhouetten in zowel accessoires als kapsels. Dat zien we terug in zoekopdrachten als ‘chunky hoops’ (dikke hoepeloorbellen, red.) een ‘sculpturale sieraden’.

Beauty-voorspellingen

Blue Beauty Credits: Pinterest

Naast mode is beauty een andere populaire categorie op Pinterest. Gebruikers zetten het platform in om ‘hun rituelen vorm te geven’, producten te vinden en shoppen en om nieuwe looks te ontdekken die ze vervolgens zelf kunnen nabootsen. De trend ‘Head to Glow’ kan dan ook worden beschouwd als een uitbreiding van de toename in ‘zelfzorg’ op het gebied schoonheids- en lifestyleproducten. Naar verwachting zullen mensen afstand nemen van uitgebreide huidverzorgingsroutines en in plaats daarvan meer gaan investeren in lichaamsverzorging. “Onder boomers en Generatie Z zien we een verdubbelde belangstelling in luxe lotions en spa-ervaringen in huis”, aldus het rapport. Zo steeg de term ‘bodycare’ met 845 procent en de term ‘body skin care routine” met 1025 procent.

Blauwe tinten die doen denken aan de jaren zestig maken een comeback in 2024. “Aquamarijn make-up is terug en brutaler dan ooit”, aldus Pinterest. Gen Z en millennials zijn de belangrijkste aanjagers van deze op vintage geïnspireerde trend, die wordt versterkt door een blijvende fascinatie voor de esthetiek van vroeger. Zoekopdrachten als ‘aqua make-up look’ en ‘lichtblauwe prom make-up’ schoten omhoog naar respectievelijk 100 en 70 procent.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking door Natasja Admiraal.