Pitti en MFWM: Milaan maakt zich op voor een bomvol SS24 mannenmodeseizoen

Nu het seizoen van de modeweken snel nadert, begint Milaan zich voor te bereiden op de altijd langverwachte mannenmode-evenementen, met een reeks gelegenheden met opmerkelijke debuten, langverwachte comebacks en een verkenning van wisselende categorieën.

De aftrap van het seizoen wordt gegeven door Pitti Uomo, dat van 13 tot 16 juni plaatsvindt. Voor deze 104e editie krijgt de beurs het thema "Pitti Games", een concept dat dit seizoen voor alle beurzen van Pitti Immagine geldt en dat onder de creatieve leiding van Angelo Figus is ontwikkeld.

In een verklaring zei Agostino Poletto, algemeen directeur van organisator Pitti Immagine, dat het thema "goed aansluit bij het klimaat van optimisme" dat Pitti op zijn beurzen wil uitstralen. Poletto vervolgt: "Daarom hebben we geprobeerd de Pitti-beurzen voor te stellen als een grote speeltafel waarop we ons kunnen vermaken, maar waarop we ook alles kunnen inzetten, onszelf en onze strategie steunen, rekening houden met onze tegenstanders en partners, onze comfortzone verlaten, risico's nemen, individualisten zijn of in teamverband spelen."

Zoals altijd ontvangt Pitti Uomo ook een gastontwerper, dit seizoen is dat: Eli Russell Linnetz. De Californische ontwerper en oprichter van het label ERL zal zijn show op 15 juni in het Fortezza da Basso opvoeren onder het thema 'Make Believe'. Linnetz bleef geheimzinnig over zijn plannen, maar deelde wel mee dat de basis van de show zou worden gevormd door verhalen en verbeelding, terwijl hij ook opmerkte dat hij samenwerkte met ambachtslieden uit zijn woonplaats Venice Beach en met lokale Italiaanse creatieven om het evenement voor te bereiden.

Een opmerkelijke uitbreiding op Pitti Uomo dit seizoen is die van de sectie I Go Out, gewijd aan internationale merken, die volgens de organisatie "nog diverser wordt". Een van de toevoegingen is een installatie van de Zwitserse ontwerper Sebastiano Tosi, terwijl i-Mesh een technische en duurzame stof zal presenteren. Ook de buitenruimte in het Fortezza da Basso zal worden uitgebreid, met nieuwe variaties van buitenactiviteiten naast gecureerde outfits en accessoires.

Courtesy of Pitti Imagine Uomo. Eli Russell Linnetz

Dit jaar zal Pitti verder de thuisbasis zijn van S|Style, het platform voor eigen merken van de beurs waar tien internationale merken, geselecteerd door journaliste Giorgia Cantarini, aanwezig zullen zijn. Elke deelnemer zal zijn of haar collectie tonen waarbij gebruik is gemaakt van materialen met een lage impact die door de nieuwste partner van het initiatief, het Material Innovation Lab van Kering, ter beschikking zijn gesteld. De tentoonstelling, die nu haar zevende editie beleeft, omvat duurzame oplossingen van onder meer het Indiase Dhruv Kapoor, het Franse Jeanne Friot, het Britse Permu en het Zuid-Koreaanse Young n Sang.

Valentino en Neil Barret keren terug naar Milan Fashion Week Men’s

Naast Pitti heeft ook de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) haar kalender voor de Milan Fashion Week Men's (MFWM) voor het voorjaar/zomer seizoen 2024 bekendgemaakt, met een reeks comebacks en debuten die het uitgangspunt van het evenement vormen. De modeweek is gepland onmiddellijk na Pitti, van 16 tot 20 juni, en omvat 22 fysieke catwalkshows, vijf digitale modeshows, 30 presentaties, 4 presentaties op afspraak en 12 evenementen.

Deze editie begint met een knaller, want Valentino keert terug naar Milaan om zijn eerste standalone mannenshow in drie jaar te presenteren voor The Narratives Collection. Het Italiaanse modehuis opent het evenement op 16 juni om 12 uur, terwijl de modeshowkalender wordt afgesloten met een fysiek evenement van Zegna op 19 juni. Andere bekende modehuizen op de kalender zijn Gucci, Dsquared2, Dolce & Gabbana, JW Anderson en Giorgio Armani.

Onder de deelnemers die voor het eerst meedoen behoort Andersson Bell, die voor een debuut in Milaan de catwalk op zal gaan, Mcm, Satchu, Maison Laponte, Marcello Pipitone, Maccapani en Skin of Nature zullen hun eerste presentaties houden. Ralph Lauren Purple zal ook terugkeren op de presentatiekalender, en Neil Barrett zal een comeback maken met een catwalkshow.

Voor deze editie zal MFWM worden gestreamd via een speciaal platform, waar het mogelijk zal zijn om verder toegang te krijgen tot virtuele showrooms die ook na afloop van de modeweek beschikbaar blijven. Aanvullende streamingpartners Tencent Video en Asahi Shimbun zullen het bereik van het evenement verder uitbreiden naar respectievelijk China en Japan.

Naast MFWM vindt van 12 tot en met 19 juni ook het Fashion Film Festival Milano (FFFMilano) plaats, dat in samenwerking met CNMI zijn negende editie viert.

