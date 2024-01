Pitti Uomo: Harry Styles investeert in Brits merk S.S. Daley

LVMH-prijswinnaar Steven Stokey-Daley liet gisteren tijdens Pitti Uomo in Florence zijn herfst/wintercollectie 2024 zien van zijn gelijknamige merk S.S. Daley. Aan de hand van 35 looks nam de ontwerper de kijkers mee in een verhaal over "geïnstitutionaliseerde Britse formaliteit", waarbij hij putte uit zijn persoonlijke ervaring op Britse kostscholen als inspiratie voor de lijn vol academische invloeden. Na de presentatie van de nieuwe collectie kondigde het merk aan dat Harry Styles in het merk zal investeren.

Stokey-Daley verwees verder naar EM Forsters roman 'A Story of A Panic' uit 1911, waarin Britse toeristen afdwalen van hun vertrouwde omgeving naar de verfijnde wereld van de Italiaanse mode, waar ze hun eerder vastgestelde regels loslaten ten gunste van een luchtigere benadering van kleden.

Als zodanig zocht de ontwerper naar een verjongde vorm van "gecodificeerde werelden". Hij deed dit door een nieuwe kijk op formele kleding te laten zien die in de shownotities werd omschreven als een "frisse vrijheid". Hoe ziet frisse vrijheid eruit? Ondergoed in combinatie met zeer getailleerde colberts, met een opvallende afwezigheid van stropdassen en bovenste knopen, en een reeks tweedelige kledingstukken die de voorkeur geven aan ontspannen pasvormen en casual kleuren.

Hoewel Daley heeft geprobeerd afstand te doen van de ontwerpkenmerken van het land, zijn er elementen in de collectie te zien die typisch Brits zijn. Bijvoorbeeld; plattelandsmotieven zoals breiwerk geweven in een traditioneel geel vissersjasje, compleet met suède kraag en bijpassende hoed. Andere hoogtepunten komen in de vorm van tapisserie dat volledig getransformeerd is. Deze heeft hij ontworpen tot lange rugbyachtige shirts met kraag, nauwsluitende hybride trenchcoat en gewatteerde jas-en-shirt combinaties in iriserende materialen.

Styles minderheidsaandeelhouder, plannen richten zich op direct-to-consumer business

De verschillende vormen van pakken en de samensmelting van vrouwelijke en mannelijke codes - die beide synoniem zijn geworden voor S.S. Daley als geheel - doen ook denken aan de kenmerkende esthetiek van een van de beroemde fans van het merk: Harry Styles. Daarom is het noemenswaardig dat bij de afsluiting van de show werd onthuld dat de singer-songwriter zich bij Stokey-Daley heeft aangesloten als investeerder van het label.

De LVMH-prijswinnaar van 2022 kondigde het nieuws van Styles' minderheidsbelang aan na het Pitti Uomo evenement en bevestigde dit in een verklaring aan WWD: "Harry en ik hebben een gedeelde visie op de toekomst van S.S. Daley en we kijken uit naar dit nieuwe hoofdstuk samen, terwijl we ons richten op een lang leven voor het merk en de ontwikkeling van het bedrijf tot een modern Brits erfgoedhuis." Hoewel de financiële voorwaarden van de deal niet bekend werden gemaakt aan de media, werd opgemerkt dat de investering zich zou concentreren op de direct-to-consumer activiteiten van S.S. Daley, met plannen voor een "duurzame en lange termijn uitbreiding".