Pitti Uomo preview: Shinyakozuka, het merk dat ‘draagbare prentenboeken’ creëert

De modevakbeurs Pitti Uomo, die plaatsvindt van 13 tot en met 16 januari, brengt professionals uit de hele wereld samen in Florence, Italië. Tussen de vele exposerende merken van over de hele wereld, presenteert één merk een speciale show, naast de winnaar van de LVMH Prize van vorig jaar, Sohsiotsuki, en Headmayer. Dat merk is het Japanse label Shinyakozuka.

De identiteit van Shinyakozuka wordt bepaald door de dubbelzinnigheid van het merkconcept. Veel mensen kennen de ervaring dat herinneringen worden opgeroepen door een bepaalde geur of een muziekstuk. Shinyakozuka probeert herinneringen echter niet via geur of geluid na te bootsen, maar via het zicht: door middel van mode.

Het merk kenmerkt zich door ontwerpen die doen denken aan een jongensfantasie en roepen de sfeer op van prentenboeken als ‘De Kleine Prins’ of fantasyfilms. Het merkconcept is ‘picturesque scenery’. Deze vage beelden en emoties zijn vertaald naar kleding door middel van silhouetten, texturen en ruime verhoudingen.

Mode als onderdeel van een landschap

Ontwerper Shinya Kozuka studeerde in 2013 met lof af aan het prestigieuze Central Saint Martins in Londen en lanceerde in 2015 zijn huidige merk, Shinyakozuka. Het merk presenteert collecties geïnspireerd op landschappen, kleding uit zijn tijd in Londen of de eigen tekeningen van de ontwerper.

De collecties van Kozuka onderscheiden zich van gangbare modethema's zoals avant-gardistische uitingen van antithese tegen de maatschappij, of hommages aan en herdefiniëringen van specifieke culturen. In een interview met mode- en cultuurmedium Qui, legde Kozuka uit dat hij zijn ontwerpproces niet begint met een specifieke boodschap, maar met een eerste gedachte: “Zou het niet prachtig zijn als dit soort kleding in dit landschap zou bestaan?”

Hij behandelt kleding als slechts één element binnen een herinnering. Hij richt zich op de algehele sfeer en het imago van de collectie in plaats van op de details van de kledingstukken, met als doel ruimte te laten voor de interpretatie van de toeschouwer.

Shinyakozuka herfst/winter 2024, ready-to-wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De collecties van Shinyakozuka fungeren ook als een weerspiegeling van de eigen verbeelding en ervaringen van de ontwerper. De herfst/winter 2024-collectie, die het tienjarig jubileum van het merk markeert, was gebaseerd op een prentenboek dat Kozuka als student maakte. Het verhaal volgt een hoofdpersoon die kleur ontdekt en erdoor gefascineerd raakt, en de collectie evolueerde van monochrome kledingstukken naar kleurrijke. Op dezelfde manier verbeeldde de herfst/winter 2025-collectie, met het thema “Good morning, I wish I could fly, never mind,” het verhaal van een pinguïn die droomt van vliegen over de hele catwalk.

De samenwerking met Dickies, die begon met de lente/zomer 2021-collectie en tot op de dag van vandaag voortduurt, was een sleutelfactor in de verhoging van de naamsbekendheid van het merk. De klassieke, duurzame T/C twill werkjassen en -broeken van Dickies kregen een nieuwe invulling in de kenmerkende oversized ontwerpen van Shinyakozuka.

Shinyakozuka lente/zomer 2024 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Synergie met Pitti Uomo

Pitti Uomo is een van de grootste modevakbeurzen van Italië. Afgelopen juni trok het evenement in totaal 15.000 professionals uit de industrie, waaronder inkopers uit meer dan 100 landen verspreid over 5 continenten.

Het merk van Kozuka is geselecteerd voor de ‘Future Maschile’-curatie, een van de vier gecureerde secties van het evenement. ‘Future Maschile’ toont werk van ontwerpers die geavanceerde herenmodecreaties onderzoeken, waarvan vele een unieke structurele schoonheid bezitten. In tegenstelling tot andere merken die vaak eenvoudige, minimalistische ontwerpen en kleurenpaletten presenteren, zullen de fantasierijke ontwerpen van Kozuka waarschijnlijk opvallen op de beurs.

Belangrijkste items

In tegenstelling tot de fantasiesfeer van de modeshows, omvatten de individuele producten van het merk een reeks functionele, op werkkleding geïnspireerde items.

De kenmerkende collectie van het merk is een lijn van broeken met wijde pijpen genaamd ‘Baggy’, die een verscheidenheid aan silhouetten kent. Deze rekbare, comfortabele baggy broeken kosten tussen de 30.000 en 50.000 yen (160 en 270 euro). De populaire samenwerkingsitems met Dickies, zoals jassen en broeken, hebben een prijs van rond de 30.000 yen. De samenwerkingsitems met Tsuchiya Kaban, die op Pitti Uomo worden tentoongesteld, variëren van 80.000 tot 130.000 yen.

Sommige bovenkleding en tops hebben het unieke maatsysteem van het merk. De maat ‘Her’ staat voor een iets kleinere pasvorm, alsof het door een vriendin wordt gedragen. ‘My’ is een standaard herenmaat, en ‘His’ duidt op een grotere pasvorm, zoals een vriendin die de kleding van haar vriend draagt.

Items kunnen internationaal worden besteld via de officiële webshop of via sites als Ebay en Grailed. In Japan zijn de producten verkrijgbaar in de flagshipstore in Omotesando en bij de select shop Studious. Bovendien heeft Hankyu Men's Tokyo Garage D. Edit, waar een divers aanbod van nationale en internationale herenmodemerken wordt gepresenteerd, een speciale stand voor Shinyakozuka. Het winkelontwerp stelt klanten in staat te genieten van een winkelervaring ondergedompeld in de fantasiewereld van het merk.