Politica's, bruidsmoeders, estheten: Wie zijn de klanten van modehuis Natan?

Brussel - Woensdagavond, in de daktuin op de negenentwintigste verdieping van hotel The Standard in Brussel, besprak een chique menigte de show die ze zojuist hadden bijgewoond. Ruim een maand voor de presentatie aan internationale bezoekers tijdens de Haute Couture Week in Parijs, kreeg het Belgische en Nederlandse publiek de (gebruikelijke) eer om de couturecollectie herfst-winter 2026 van het onafhankelijke modehuis Natan te ontdekken.

Het tafereel speelde zich af in ‘The Greenhouse’, een ruime, groene ruimte op de begane grond van het hotel, waar verschillende belangrijke gasten verbleven op warme uitnodiging van het Brusselse huis. Het merk, sinds de jaren tachtig geleid door Édouard Vermeulen, trekt dan ook een uitzonderlijke klantenkring aan. Van koningin Mathilde tot tal van politica's, zij omarmen allemaal deze garderobe die een vleugje beheerste fantasie toevoegt aan de meest conventionele outfits.

In het groene decor kreeg het publiek dus de primeur van de stralende kleuren van het huis voor het nieuwe seizoen. Édouard Vermeulen, bekend om zijn uitgebalanceerde kleurenpalet, benadrukte zijn tinten op monochrome outfits. Backstage vertrouwde hij toe dat hij het minimalisme iets verder had doorgevoerd dan gebruikelijk.

Aan deze grafische eenvoud van de lijn voegt ‘Monsieur’, zoals zijn medewerkers hem noemen, een lichtheid toe die hij noodzakelijk acht: “Een wintercollectie is heel anders, omdat we ons realiseren – misschien door de opwarming van de aarde – dat we het zomerseizoen acht tot negen maanden per jaar verkopen. Daarom moet onze winter ook een zekere lichtheid hebben.”

Uit deze noodzaak ontstaan gecoate kant, zijden taft met een luchtig volume en een zeer actuele soepelheid in het silhouet. Want het idee, zo herinnert de artistiek directeur ons, is ook “om de couture-geest een heel eenvoudig karakter te geven”. Een benadering die vergelijkbaar is met die van andere Parijse couturehuizen, zoals Mathieu Blazy bij Chanel voorstelt.

Op vragen over de cijfers claimt het huis een groeipercentage van 28 procent over de afgelopen drie jaar. CEO Gloria Barudy Vasquez geeft toe dat ze bepaalde multibrand-retailers in België moet weigeren om een beperkte distributie te behouden (120 wholesale-verkooppunten en acht eigen winkels).

Hoewel het merk van plan is uit te breiden naar Spanje en Zwitserland met toekomstige openingen, blijft de Benelux de historische kernmarkt. Deze koopsters van het eerste uur zorgen voor het grootste deel van de inkomsten, wat dit model gebaseerd op selectiviteit rechtvaardigt. Een unieke aanpak die doorloopt in de klantrelatie: het is niet ongebruikelijk om Édouard Vermeulen zelf in de boetiek tegen te komen, waar hij zijn klanten adviseert.

Van politica tot nieuwe ingewijde: een portret van trouwe koopsters

Het is dit luisterend oor en de positionering van ‘toegankelijke couture’ die het huis in staat stelt een prestigieuze klantenkring aan zich te binden, die geleidelijk aan diverser zou kunnen worden. Maar wie zijn nu echt de vrouwen die vandaag de dag het Natan-universum vormen? Een denkbeeldig portret in vier delen van deze veelzijdige clientèle.

De politica

Of het nu koningin Mathilde van België is of een parlementslid in het Europees Parlement, deze machtige vrouwen hebben bij Natan het perfecte pantser gevonden voor hun officiële functies.

De couturesalon aan de Louizalaan in Brussel, waar de gekroonde hoofden die door Natan worden gekleed, worden ontvangen. Natan coutureshow FW26-27. Credits: Julia Garel / Natan.

De ontdekking van het merk: De kennismaking vindt vaak plaats in de besloten kringen van paleizen en diplomatieke machtscentra. Hoewel de uitstraling van koningin Máxima der Nederlanden fungeert als een etalage voor het vakmanschap van Natan, zoekt deze klant geen koninklijke nabootsing. Ze vindt er eerder de zekerheid van een statig silhouet van een Belgische naam, met een meer ‘creatieve’ uitstraling dan die van de zwaargewichten in de luxe-industrie.

De stukken die ze koopt: De bestsellers van het huis. Ze geeft de voorkeur aan de onberispelijke pasvorm van uitlopende jurken in katoenen canvas of mantelpakjes geïnspireerd op Dior voor staatsbezoeken. Haar garderobe omvat ook donkere jurken, die doen denken aan de tijdloze elegantie van Jackie Kennedy Onassis, waarvan de soberheid bewust wordt versterkt met felgekleurde handschoenen.

Wat haar trouw maakte: De absolute scherpte van de snit, die geen enkele plooi verdraagt onder het oog van de fotografen. Ze waardeert ook de unieke balans van het merk, dat het institutionele classicisme doorbreekt met vrolijke accenten. Het is echter vooral de bijna vertrouwelijke band met Édouard Vermeulen die haar gehechtheid aan het merk definitief verankert.

De moeder van de bruid (en haar naaste kring)

Dit is een ceremoniële klant, op zoek naar een statige, formele uitstraling voor een belangrijk privé-evenement.

Ruimte in de historische Natan-boetiek aan de Louizalaan. Ballerina's uit de huidige collectie, tentoongesteld in de boetiek ‘Edouard by Natan’ in Knokke. Credits: Julia Garel

: Een klokrok van Natan, gezien bij een nicht op een bruiloft vorige zomer, is haar bijgebleven. Dit maakte het merk een vanzelfsprekende keuze voor de bruiloft van haar dochter.

De stukken die ze koopt: Ze is vaker geïnteresseerd in de couturelijnen dan in de prêt-à-porter. Ze houdt van lange, mouwloze jurken in zijden taft, tops geborduurd met satijnen parels en bijpassende ballerina's.

Wat haar trouw maakte: De herinnering. Het kledingstuk overstijgt zijn functie en wordt een aandenken aan een feest. De couture-uitstraling van het huis en de emotionele dimensie van de voorbereidingen bestendigen hier de band met het merk.

De esthetische verzamelaarster

Dit profiel benadert kleding vanuit het perspectief van hedendaagse kunst en design. Ze ziet mode als een terrein voor plastische expressie.

Natan-boetiek in Brussel. Silhouet van de coutureshow FW26-27 Credits: Julia Garel / Natan.

De ontdekking van het merk: Ze hoorde van Natan tijdens een van de vele artistieke activaties van het merk. Bijvoorbeeld de deelname aan Art Brussels 2026, waar Natan kunstenaar Mattias De Leeuw uitnodigde om de coulissen, volumes en ambachtslieden te schilderen. Een initiatief dat de aandacht trok van deze clientèle uit de kunstwereld.

De stukken die ze koopt: Ze richt zich op prêt-à-porter stukken met de grootste textiele of chromatische radicaliteit. Ze kan ook verleid worden door een boterbloemgele couturebroek met ballonvolume, tentoongesteld in een van de Natan-boetieks. Haar keuzes vallen op mouwloze tops met een ‘bol’-volume, ensembles met franjes van getint plexiglas of jurken met hanenveren die haar tred een kinetische dimensie geven.

Wat haar trouw maakte: De boetieks. Want daar komt de door het merk onderhouden wisselwerking tussen mode en kunst tot uiting. Ze gaat er regelmatig heen om ‘gewoon te kijken’, verleid door de vernieuwde artistieke en warme scenografie van de verkooppunten. En ze hoopt stiekem dat het merk ooit besluit een meubellijn te ontwikkelen.

De nieuwe ingewijde

Dit laatste profiel illustreert de nieuwe generatie Natan-klanten, aangetrokken door recente boetieks en een gemoderniseerde garderobe.

Natan-boetiek in Knokke. Silhouet van de coutureshow FW26-27 Credits: Julia Garel / Natan.

De ontdekking van het merk: Op vakantie in Knokke stapte ze de tweede winkel van het merk binnen (‘Edouard by Natan’), geopend in het voorjaar in de Belgische badplaats. Daarna verkende ze de hoeken van de historische boetiek: een soort groot familiehuis, vlakbij de verkooppunten van andere grote luxenamen, waaronder Hermès en Louis Vuitton.

De stukken die ze koopt: Ze hanteert een modulaire aanpak door sterke stukken en basics te mixen. Ze voelt zich aangetrokken tot materialen met reliëf (bijvoorbeeld een jacquardbroek met bladmotieven in reliëf) die ze combineert met duurzame essentials, zoals het popeline overhemd (een klassieker van het merk) of de transparante tops uit de couturecollectie van winter 2026.

Wat haar trouw zal maken: De coherentie van de positionering. Ze houdt van het idee toegang te hebben tot een product met de afwerkingseisen van couture, terwijl het een begeerlijkheid en leesbaarheid behoudt die perfect verankerd zijn in de stedelijke moderniteit.

De historische boetiek van Natan in Knokke. Credits: Julia Garel

De journaliste, Julia Garel, werd door het huis Natan uitgenodigd in Brussel om de wereld van het merk te ontdekken.