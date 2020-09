Prada host conferentie over duurzaamheid in Venetië

De Soft Power Club, een nieuwe private organisatie die multilaterale betrekkingen tussen de publieke en private sector wil vergroten om sociale vooruitgang te stimuleren, heeft voor het eerst een openbare conferentie georganiseerd. Zo meldt de organisatie op haar website. Het tweedaagse event dat 31 augustus en 1 september plaatsvond, werd gehouden in een van de hoofdkantoren van de Fondazione Prada in Venetië en had duurzaamheid als belangrijkste thema.

De ‘Shaping a sustainable multilateralism’ conferentie stelde internationale betrekkingen centraal die een positieve invloed hebben op het milieu. De conferentie maakte ook deel uit van Prada’s Shaping a future’ conferentie die de modegroep eerder op verschillende plekken wereldwijd hield.

Prada is al langer bezig met duurzaamheid. Zo werken ze samen met Unesco voor een educatieprogramma dat leerlingen leert verantwoordelijker met onze oceanen om te gaan. Schonere oceanen waren ook een thema tijdens deze conferentie, maar daarnaast werd gesproken over klimaatverandering, de wereld post-Covid en de rol van Europa in een veranderende wereld.