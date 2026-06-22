Prada kiest voor een heldere lijn voor lente-zomer 2027
Milaan - Prada drijft zijn minimalisme tot het uiterste op zondag in Milaan. De collectie toont slanke, androgyne silhouetten in strakke, lichte jeans en leer voor de lente-zomer 2027 mannencollectie.
Leren tops en gilets worden hoog gedragen, waardoor soms de navel zichtbaar is. Sjaalachtige stoffen geknoopt rond de heupen zorgen voor een kleuraccent, net als de gekleurde tasjes aan brede riemen. De ontwerpers Miuccia Prada en Raf Simons spreken van een ‘distillatie’ van de garderobe, een ‘oefening in helderheid’ en ‘een tegengif voor complexiteit’.
In de hangar van de Prada Foundation lopen de mannelijke en vrouwelijke modellen achter het Australische model Julia Nobis aan over een vloer van neonlichten. Hun slanke silhouet is bedoeld als ‘exact en zeer gecontroleerd, verfijnd, lineair en constant’, benadrukt het merk in een persbericht. Transparante broeken en overhemden completeren de scherpe looks van deze jongens en meisjes. Met hun skinny jeans lijken ze potentiële leden van punkrockbands.
“De ambitie was om iets nieuws te doen met ‘niets’ – tegen overdrijving, tegen de complexiteit van het materiaal en tegen onnodig design”, leggen Miuccia Prada en Raf Simons uit in een persbericht. “In deze collectie is er een breuk met de conventies van luxe. (...) Materialen veranderen, proporties heroverwegen. Het nieuwe silhouet is fundamenteel. (...) Het gaat erom uiterst vastberaden en precies te zijn”, voegen ze toe.
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