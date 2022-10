Prada lanceert eerste juwelenlijn

Prada heeft vandaag zijn eerste juwelenlijn gelanceerd: Eternal Gold. De lijn zou volledig gemaakt zijn van gecertificeerd en gerecycled goud, zo deelt Prada’s hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen, Lorenzo Bertelli, mee aan WWD.

De collectie wordt de wereld in gebracht door middel van een campagne gefotografeerd door David Sims. Ook de Nederlands-Koreaans-Canadese muzikante Somi Jeon, de bekroonde Amerikaanse dichteres en activiste Amanda Gorman en de Amerikaanse acteur, model en singer-songwriter Maya Hawke werkten hieraan mee.

Prada begon twee jaar terug aan het project en onthulde het op de Capital Markets Day van het concern in november 2021. De lijn wordt geleid door Timothy Iwata, Prada’s sieradendirecteur en voormalig global innovation officer bij Cartier. Iwata lijkt hierbij wel invloeden mee te nemen die co-creatief directeurs Miuccia Prada en Raf Simons uitoefenden op de mode-collecties. Zo deelt Bertelli aan WWD hoe de ontwerpers zich de laatste tijd focusten op ‘de abstractie en vorm van het Prada-logo’, iets wat te herleiden is naar de Eternal Gold collectie, waarin de driehoekige vorm van het logo veelal terug te herkennen is.

Over het gecertificeerde goud licht Bertelli verder toe dat het voldoet aan de ‘Chain of Custody’-normen van de Responsible Jewelry Council. “Elke stap van Prada's verantwoorde productie van goud en diamanten is controleerbaar en traceerbaar - iets wat door geen enkel ander juwelen- of luxe modehuis ter wereld wordt aangeboden”, aldus Bertelli aan WWD.

De eerste collectie van de lijn bestaat uit 48 stukken, waarvan er tien op bestelling verkrijgbaar zijn. De prijzen variëren van in de enkele duizendtallen tot 60.000 dollar (62.000 euro).

De collectie wordt vanaf woensdag in Prada-winkels verkocht in Europa, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, de VS, China, Japan en Korea. Vanaf 17 oktober is het ook mogelijk de stuks online te bestellen in een selectie aan landen in Europa, de Verenigde Arabische Emiraten, de VS, China, Japan en Korea.