Prada ontrafelt, bouwt op in lagen en onthult tijdens Milan Fashion Week

Wil Prada je koesteren in een ontrafelende wereld? Op Milan Fashion Week opende de Prada-show donderdag met comfortabele gebreide truien en veelkleurige sjaals. Naarmate de show vorderde, werden kledingstukken opengereten, blootgelegd en bewerkt.

Meta's Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan waren de beroemde gasten op de eerste rij van de herfst/winter 2026-2026 damesshow. Het gegil van de menigte buiten was echter vooral voor de Thaise acteur Pond Naravit Lertratkosum en de Koreaanse K-popsensatie Wooyoung, uiteraard gekleed in Prada.

Prada HW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De collectie van co-ontwerpers Miuccia Prada en Raf Simons, een ode aan laagjes, zat vol verrassingen. Denk aan versieringen van imitatiebont die als tactiele dassen over de borst liepen. Of glinsterende voeringen die tevoorschijn kwamen uit scheuren in kledingstukken.

In de show-notities beschreven de ontwerpers het als “mutaties van binnenuit, zichtbaar aan de buitenkant”. De stoffen leken opzettelijk aangevreten of bewerkt, waardoor verborgen mysteries werden onthuld.

“Ik denk dat we het idee erg leuk vinden dat er veel dingen samenkomen die niet per se geven wat je verwacht,” zei Simons backstage na de show, terwijl model Bella Hadid enthousiast de hand van Prada kuste.

Hadid was een van de slechts 15 modellen die de show met 60 outfits liepen. Elke outfit werd afgebroken om door laagjes nieuwe, mogelijke looks te onthullen.

“Het gaat vooral om het gevoel, om geïnspireerd te raken. En om dingen samen te brengen die voor ons eigentijds aanvoelen, maar niet per se een verhaal vertellen,” zei Simons. Hij ontwerpt sinds 2020 samen met Prada.

Prada HW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Overdreven roze manchetten sierden overhemden die onder truien of jassen werden gedragen. Een roze satijnen jurk leek letterlijk opengereten bij het lijfje, waardoor een glanzende zwarte, korsetachtige top tevoorschijn kwam.

Restjes stof met dierenprint waren verwerkt in een zwarte zijden jurk, terwijl oversized truien in doorschijnende rokken waren gestopt.

De setting in de Fondazione Prada benadrukte het binnen/buiten-thema. De roze en witte muren waren versierd met elegante boiserie en marmeren schouwen, maar lieten ook de bakstenen constructie eronder zien.

Net als bij de mannenshow van het merk in januari, versierde een korte, gele, waterdichte cape een jas. Een beige jas onthulde bronzen pailletten onder een opstaande kraag.

Prada HW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het recept was volgens Simons: “instinctief werken”.

“Vanuit het hart, het verstand, het gevoel, onze kennis, ons respect voor de geschiedenis en onze interesse in de toekomst. Ik denk dat dat is wat we als ontwerpers moeten doen,” zei hij.