Pre-Fall 2021 Damesmodetrend: vierkante zakken

Zakken zijn een felbegeerd kenmerk binnen alle categorieën van damesmode, vooral gezien consumenten tegenwoordig meer behoefte aan functionaliteit hebben. Voor het Pre-Fall 2021 seizoen worden zakken zowel populairder en groter.

Een aantal ontwerpers koos voor vierkante zakken met utilitaire invloeden en hoekige maatvoeringen. Burberry presenteerde in hun Pre-Fall collectie dit type zak op overhemden, broeken en blazers voor vrouwen, met een voorkeur voor vierkante vormen met flapsluiting. JW Anderson koos op vergelijkbare wijze voor flapsluitingen op zakken die nog groter waren, met een rechthoekige vorm en verschillende zakken bij elkaar geplaatst in een enkel ontwerp. De benadering van Max Mara was subtieler: vierkante zakken werden naadloos toegepast op rokken, broeken en jasjes met een toegesneden pasvorm om zodoende de rest van de kledingstukken na te bootsen.

Vierkante zakken zijn niet specifiek nieuw voor het Pre-Fall 2021 seizoen, hoewel ze wel groter zijn geworden. Ontwerpers spelen vaak met zakken om extra dimensie en functionaliteit toe te voegen. Dit type zak zien we meestal op jasjes en bovenkleding, hoewel consumenten tegenwoordig statement zakken tegen zullen komen op allerlei soorten kleding, van jeans en overalls tot rokken en jurken.

JW Anderson, Pre-Fall 2021

Max Mara, Pre-Fall 2021

De vierkante zakken om in de gaten te houden in Pre-Fall 2021

Dit type vierkante zak is het komende Pre-Fall seizoen duidelijk in opkomst. De grotere, meer uitgesproken zakken zijn waarschijnlijk het gevolg van de toegenomen behoefte van consumenten aan functionaliteit. Ontwerpers zoals JW Anderson lijken echter plezier te hebben in het toepassen van zakken op wat anders doodgewone stijlen zouden zijn.

Beelden: Max Mara, JW Anderson (Pre-Fall 2021), Catwalk Images